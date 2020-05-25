「今日香港，明日台灣」，總統大選期間，綠營宣傳機器抓住香港抗爭活動的浩大聲勢，把自己包裝成為抗中英雄，指責國民黨是中國同路人，終於得償所願繼續完全執政；香港示威再起，蔡政府盡量低調，對於台灣如何避免蹈入類似香港的命運也未作客觀深入探討，更未據以研擬趨吉避凶的對策，甚至因沉醉於親美反中的激情中，而將台灣綁在美國對抗中國的火戰車上，自甘成為美國抗中運用的棋子。

審視香港陷入悲情的緣由，就會發現台灣正逐步走向近似香港的命運，主要是因為民進黨政府不斷種下惡因，因而結下惡果，犯了與港人同樣的錯誤。再不從香港記取教訓，改弦更張，未來恐難逃脫相近的命格。

香港從「占中」到反送中，值得檢討的第一點是迷失在反中怒潮中，以為聲勢浩大就可逼人就範，說什麼五大訴求「缺一不可」，毫無商量空間，全無民主政治該有的包容與妥協精神，甚至拉著大家一起攬炒，不惜玉石俱焚，以致於斷送圓滿收場的契機。抗爭群眾以為有美、英列強撐腰，可以有恃無恐，毫無忌憚地示威抗議。爭取自由、民主、法治是天經地義的，但民主社會中，不能只要求別人讓步，自己卻堅持己見，寸步不讓。

其次，他們未與暴力畫清界線，許多人一面標榜和（平）理（性）非（暴力），一面卻肆然恣意於暴力妄為，對其嚴重侵害公共設施、民生經濟以及民主規範視若無睹。由於暴力肆虐，使得抗爭的正當性大打折扣，也使香港經濟嚴重衰退。

香港抗爭人士總是嚴以待人，卻寬以律己，口口聲聲責備北京違背《基本法》，卻從不反躬自省，對自己未履行義務毫不在意，甚至認為理所當然。其中的一個明顯事例是「遲不」甚至「拒不」制訂國家安全法，致使國家出現安全缺口。維護香港特別行政區的憲制秩序與國家安全，北京固然首當其責，港人也無可逃避，更不能不依其職份提供必要的法律規範。難道為了爭取自治與普選就可以對國家安全漏洞坐視不管？尤其一些激進分子又在中美結構性矛盾持續性上升之際，強烈挑戰一國的政治底線，迫使北京不得不出手填補缺漏。事情發展到這個地步，港人和北京之間已失去妥協的空間，港人提出的五大訴求，除了停止修例之外，中央政府斷無退讓的可能。

可以預見，港人也無退縮的意願，因此兩方必然繼續對撞，且會以更大的力道施加對方。事到如今，香港人沒有進路，也沒有退路，只剩下一條遠路，就是長期抗戰，將爭取民主的路子放長放遠。如果不能接受這個命格，還要強烈抗爭，繼續暴力破壞，甚至無悔無休地勾連外力，在中美爭鋒中為外國勢力鳴鑼開道，必將招來更大力道的反制，陷入更深的悲情中。

新冠病毒疫情帶來的國際鬥爭新情勢，已經使得中國和美國等列強之間無法和諧共處，今後美國壓制與打擊中國出手必將越來越重。香港和台灣一樣，分別由於民主抗爭與抗拒統一而和中國大陸鬧矛盾，成為美國等西方國家運作的有力槓桿。在這個結構性矛盾下，香港和台灣越是自甘被外強利用，北京越是不能容忍，越是產生更強的危機感和緊迫感，希冀早日收束港、台聯外行動造成的潛在政治地雷作用。無論基於國家統一與民族復興的政治意旨，或是抵禦外強的現實需要，北京都不容許港、台成為西方國家制華的馬前卒。這正是北京強加國安法於香港的用意。

民進黨政府也必須重新思考，隨著中美對抗加劇，親美抗中路線勢必帶給對岸更大壓力與反感，更易使兩岸關係進一步惡化，為台灣鑄下更大的危險因子。其次，對於香港群眾抗爭，台灣的支援必須謹守原則，對於暴力必須嚴厲譴責，對於包容與妥協精神務必奉為圭臬，樂觀陸港關係獲得改善，千萬不要樂見攬炒成真。

國家統一前，中華民國主權屬於2300萬台灣公民，與香港地位不同，台灣對於中共不惜運用強力手段維持香港主權完整的立場，至少應存同理心。對今日香港的際遇，台灣亦應當知所警惕，避免重蹈覆轍，對於香港抗爭事態的立場，不可沒有原則地無條件支持，而應把持分際，守住價值標準。