民進黨地方黨部主委選舉結果出爐，高雄市由代表海派的趙天麟出線，趙不諱言一旦罷韓成功，將力薦中央提名陳其邁參選，對照陳最近冒大雨到高雄勘災，司馬昭之心路人皆知，民進黨聲稱罷韓只是社會運動，明顯是政治騙局。

罷韓倒數計時，韓國瑜身段愈來愈軟，除呼籲支持者不要投票，也為請假選總統向高雄市民道歉；國民黨則從中央到地方發動反罷韓小組，透過基層組織戰，希望全黨救一人，找回支持者。

反觀民進黨全黨罷一人，從地方到中央頻對韓國瑜開炮，大打韓市府違反行政中立，陳菊、陳其邁也表態會回高雄投票，不過民進黨仍否認力挺罷韓，避免過度操作，引發政治對立效應。

然而，司馬昭之心路人皆知。民進黨高雄市主委選舉，表面是海派與菊系人馬之爭，實際就是罷韓後的補選前哨戰。兩年前陳其邁除敗在「韓流」造勢成功，另個原因就是內部派系分裂，這次隨著主委選舉結果出爐，陳也浮出水面。

尤其最近梅雨鋒面讓中南部豪雨，陳其邁以副閣揆之姿在22日晚間冒雨連奔台南、高雄勘災，並在臉書分享心得；而韓國瑜白天勘災，還拿出119個積水點在1天內消退、鋪600條路沒破洞的政績，卻被綠媒及議員批評是韓式口號。

其實陳其邁若有心勘災，苦民所苦，大可挑白天帶官員和媒體一起，也不用辛苦臉書爬文還拿雨傘放閃，且此次受災最嚴重的是屏東，到了台南、高雄卻沒去屏東，難怪前立委柯志恩暗酸陳其邁「元配還未被休掉，小三就迫不及待要上位了」。

趙天麟力拱陳其邁，陳回應「言之過早」，但從雨天政治學來看，恐是「言不由衷」。