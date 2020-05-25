解封這個名詞其實不適用於台灣，到目前台灣只禁了一堆東西，在地理上還沒有封過任何一個地方，沒封過島、沒封過城、連學校都沒封過。頂多只有封過家，因為要執行居檢及居隔；但更重要的是封了口，在指揮中心還不退的情況下，老百姓與官員的口中只能「順時中」，這跟封口有什麼不同呢？

在疫情期間大家都是自願封了口，完全基於尊重指揮中心的專業。指揮中心集體的智慧及老百姓高度的衛生禮節成就了台灣的防疫成果，由於成果是藉由陳部長對外宣達，造就了象徵性的防疫英雄及「順時中」防疫順口溜。

在英雄情結的迷幻下，成功的事件會被誇大渲染，第一男主角雖很高興地飄在雲端，一不小心災難也會跟著來。疫情一開始就對武漢的航班登機臨檢，就被炒作成對中國大陸雷厲風行，一下子就忘了我是誰，立馬開了一個縱放歐、美、日的大破口。陳部長後來又著甲級防護上船宣布檢驗結果，接受英雄式的歡呼，造成甲級防護裝備被大量無適應症的行為濫用，導致醫療機構缺貨，只得用雨衣頂替。

英雄情結還會使錯誤被輕輕帶過，會不會出事，真的完全靠運氣。台灣還出了護國舞小姐、白牌車司機、印尼移工、澳籍音樂家、機場喝咖啡、主婦變公關、清明連假、磐石號事件，每件都步步驚心。雖然每件都是未超前部署所致，卻硬把事後補救強冠成超前部署。多虧了全民以公共衛生禮節撐了過去，沒釀成大禍。

現在已經連續43日無社區感染，社區早就該全面解禁。為什麼會拖這麼久？就是不會腦筋急轉彎，英雄用武用錯地方了。解禁的目的是為了經濟，不是為了防疫。這次疫情一時片刻還沒法完全解決，但老百姓的肚皮可等不了。病毒絕對可以和經濟活動並存，只要我們握有控制病毒的有效手段，就可以大膽開放活絡經濟。台灣有很強大的居檢居隔及醫療系統作後盾，只要沒有社區病例，境外移入病例很容易處理。

我們的防疫英雄們，真的是被權力迷昏了頭，社區早就該全面無條件開放，每天還必須在指揮中心會議桌前擺上供品拜一拜，才開放一點。墾丁大街生意不好，明明就是1968幹的，還是要給英雄們機會在雨天穿著木屐花襯衫逛一下才得解禁，跟童乩沒兩樣。

航班的解禁若以航點清零為原則，是純粹防疫的解禁觀點。但是航班解禁的目的也是為了活絡經濟，台灣第一批擬解禁的航點為紐西蘭、越南，這跟沒解禁差不到哪去。若解禁著眼於經濟復甦，中國大陸及歐、美、日才是首要的目標，即使這些航點還沒完全清零，仍可談出一套雙方檢驗的方法達成開航的目標。就怕那些不管經濟的英雄們，以本位主義主導解禁，這可是會再餓死一堆人的。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）