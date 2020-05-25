蔡總統連任就職演說重申4年前的「遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務」，還表明「這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場」。但大陸國務院總理李克強向全國人大提出的政府工作報告中，何以仍宣示「堅決反對和遏制台獨分裂行徑」？原因在於維持台海和平穩定的「現狀」是有關兩岸的「政治定位」，並非處理兩岸文書驗證等事務工作的「實務」，但民進黨以「偷換概念」和洗腦的方法讓台灣民眾誤解了應維持的「現狀」。

蔡英文拒絕承認的「九二共識」，其內涵正是遵循《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的規定，體現台灣和大陸同屬一個中國的現狀，而中國指的是中華民國，目前則由台灣和大陸兩個政治實體「分治」的狀態。過去兩岸對此「政治定位」達成理解與默認的共識，才開啟擴大交流與發展和平穩定的現狀。

去年初開始，關於兩岸政治定位的九二共識，即遭民進黨「偷換概念」成等同一國兩制。事實上，一國兩制是中共提出兩岸統一後的「制度安排」，就像我方在建構九二共識的內涵前已制訂《國家統一綱領》，並在其中對「中國的統一」依構成條件訂出三個階段的進程一般。而「國統綱領」中對統一後的制度安排，係主張建立民主、自由、均富的「一國良制」。

香港爆發「反送中」事件後，民進黨更加炒作九二共識等於一國兩制，目的是藉反兩岸同屬「一中」的政治定位，再將認同九二共識的中國國民黨，和要「併吞台灣」的中共畫上等號。然而，英國將擁有香港租界和殖民地的主權歸還給中國，對香港來說是「回歸」中國而非「統一」，且是由英國談判決定從英國變成了中國，自無可與兩岸間先有「同屬中國」的政治定位相比擬。

儘管習近平提出「兩制台灣方案」意在強調與香港的一國兩制不同，但民進黨仍藉一國兩制來製造「中國」與「台灣」間的對立，更還偷換了「防衛性民主」的概念，將支持九二共識者塑造成潛在的破壞民主者。事實上，防衛性民主所要防衛者，源自希特勒納粹黨以民主程序取得政權後，再破壞自由民主憲政秩序的情形。並且，迄今民主政體崩壞的原因，也都是來自當權者的濫權。

在立委蔡易餘已撤的修憲案中，除要刪除「國家統一前」的文字外，還對大陸地區明文「承認中華人民共和國之主權」，可見其誤認不改國號仍屬維持現狀。蔡英文已宣布啟動修憲，切莫在憲法中放棄對大陸地區的法理主權宣示，以為不改國號仍屬維持現狀而非台獨，無視「兩國論」入憲仍屬破壞現狀與分裂國家的行徑。

兩岸目前的現狀是在「互不承認主權，互不否認治權」的一中原則下，台灣和大陸各自分治，故中共認為中國並未「分裂」，而待和平談判協商完成者，則為結束分治後國家「完全的統一」。然而，何以民進黨對兩岸定位屢能偷換概念與宣傳成功？國民黨對中國統一模式已無願景當是主因。

（作者為世新大學兼任副教授）