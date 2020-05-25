美國總統川普為了失控的疫情，最近幾乎成天狂罵中國，還威脅一堆具體的行動，包括要與中國斷絕關係，要求美商把工廠從中國遷回美國，嚴懲WHO，國會也計畫通過「中國究責法」等等，話說霸氣，卻似曾相識。自從川普當上總統3年半以來，撻伐中國從未少過。結果，美國更強大中國更弱小了嗎？還是剛好相反？

川普自認擅於談判，一向先把對手踩在腳底下。問題是，美國遭遇的是體形相當、組織性強、同時又擅於長期纏鬥的中國。新冠肺炎把美國國內外的弱點披露無遺，對內協調混亂；對外爭權逐利，內外皆弱，川普對中國打的幾乎都是空包彈。首先看WHO，無論川普如何扺制，世界各國一致支持WHO作為推動全球衛生最重要的國際機構，還要增加捐款。至於國會的「中國究責法」，過去幾年國會通過懲罰中國的法案還少嗎？

去年香港「反送中」高峰時，國會通過「香港人權與民主法案」，結果今年港府依法逮捕「反送中」一干主犯，美國理應依法案凍結港府要員資產，結果除了幾句牢騷外，什麼都沒做，因為世界是一體的，美國無力承受傷害香港的同時，也對自己造成的傷害。其實，美國國會何不乾脆通過一則法案，宣告全世界都歸美國管轄，國務院每年要提交報告，說明各國是否確實遵守。如此可一勞永逸，此後萬邦諸事一律適用，無需再個別花時間耗心力。

最後，關於把美商在中國的工廠搬回國一事，涉及幾十年全球化所形成的國際分工。當初美商去大陸設廠並非做慈善，而是大陸工資低、工人紀律性高、工作勤奮、土地取得容易、政府效率高，以及配套措施齊全等，綜合條件優勢沒有國家能比。現在美國好像忘了當初工廠移出本國的原因，硬要把工廠遷到美國，讓現在在休閒娛樂業上班的美國人，轉到電信生產線工作，組工會爭福利，罷工抗議等等。如此蘋果產品不僅會奇貴無比，甚至無法準時出貨。結果，華為在國際市場上必將大獲全勝。美國要全部自產，中國又何嘗不是？此刻正日夜努力填補本身技術的缺口，看最後誰更不需要誰。

當然這只是假設，因為蘋果能否回美設廠也是大問號。3年前富士康說要投資百億美金在威州設廠，一開始轟轟烈烈，後來土地、水電、環保、勞工法令等事事不順，一年多後就說要重新考慮了。現在台積電在美國的強烈要求下，宣布在美國大舉投資，然而美國的現況並沒有改變，台積電註定雷大雨小。以加州高鐵為例，舊金山到洛杉磯這一小段就要花20年以上，台積電到時會麻煩一大堆，前景坎坷。

今天川普領導的美國早已遠離美國人過去引以自豪的民主、法治、勤奮、務實等精神。這位過去擅長經營金融和地產買空賣空的商人總統，對內瞎指揮，對外亂擾局，動輒恫嚇。對中國打連發空包彈，誤了正事，讓國家深陷疫情泥淖，遲遲無法重新站起，也就不足為奇了。

（作者為資深媒體人）