因為疫情的關係，台北車站大廳空間暫停開放，使得許多外籍移工失去一處假日聚會的場所。過去，這些離鄉背井為台灣人照顧家人、付出勞力的朋友，習慣把這裡當成遮風避雨的懷抱，總是在此席地而坐，自在閒談。有人認為這是台灣最美的風景，卻也有人嫌有礙觀瞻。最近疫情趨緩，該不該開放這塊台灣人善意擁抱遊子的公共空間？討論的聲音再度浮上檯面。

1998年的巴西電影《中央車站》，描述一個為人代筆的婦人，長年在車站大廳幫不識字的人寫信，然而她自以為高人一等，總是瞧不起這些人的人生，覺得他們的信件一文不值，甚至令她感到憤怒。她每天將別人託付給她的信件帶回家中，或重讀之後撕毀，或深鎖櫃中棄之不顧，就是不願將信寄出。

直到她遇見一位小男孩，他幾度隨著母親來到主角的寫字攤，請她寫信給他素未謀面的爸爸，不幸在出了車站之後，男孩的母親被車撞死，他頓失依靠，鎮日在火車站大廳裡流連。主角竟利用小男孩對她的信任，將其賣給人口販子，後來在朋友勸說下，良心發現，將男孩救出來，兩人開始亡命天涯。

過程中，主角數度想遺棄這個拖油瓶，但男孩無依無靠，千方百計賴著她不走，給她添了許多麻煩，甚至弄丟主角的錢包，至此身無分文的兩人真正成為命運共同體。歷經一趟驚心動魄的奇幻歷險之後，女人重回車站為人寫信，養活兩人，這次她終於認真對待別人交付給她的重任，而且比以前更加賣力，並如實寄出每一封信。小孩最終也找到家人，展開另一段生活。

在電影中，車站是個送往迎來的門戶，人人都是過客，人人都有各自不同的遭遇，但他們願意把信任交給車站，交給準點的車班，乃至站裡的小販、寫字員及保全人員。因為信賴，車站成為旅人溫暖的懷抱，即便那個溫暖微不足道。

但車站也是個龍蛇雜處、怨念叢生的地方，主角可能是你我的化身，總覺得日子不夠好，總為日常瑣事煩惱，看到別人的無助，幸災樂禍，看到天真者的小確幸，憤恨不平。然而主角敗德的行為令人不恥，她的一念之惡令任何有良知的人捏把冷汗，那是因為我們知道相濡以沫的溫情，有時更勝大善人的布施，及時拉人一把可以改變一個人的一生。

對許多人而言，北車大廳是門面，應該光鮮亮麗；對外地來的移工而言，它也許不是多麼舒適的空間，卻是來到異地之後得與同鄉相約同聚、暫解鄉愁的臨時所在，甚至是唯一所在。北車大廳是要變成冰冷無情的公共空間，還是溫暖體貼的懷抱，你我都有答案。