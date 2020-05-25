今年暑假回老家，聽爺爺講了一段往事。人老了就是這樣，每個故事講好多次，但每一次都像是第一次，那麼感情充沛，那麼新鮮出爐。

契爺

我的二公太家從前是大地主，爺爺六七歲的時候，二公太家和當年的國軍有生意來往，爺爺說二公太家錢很多，放進皮箱裡都鎖不起來，要他們幾個小孩壓上去才能鎖上。鎖上以後，貼好封條，國軍就會開車來把錢拉走，二公太也跟著一起去，把貨搬回來。

爺爺說中午回家吃飯的時候，滿屋子都是國民黨的軍官，有槍有刀，還帶著大帽子，他們那幾個小孩就認那些軍官做「契爺」（乾爹）。

那服裝筆挺的國軍軍官，平日不苟言笑，但見到小孩子，也總逃不過內心柔軟的一隅，愛同孩子親近。

軍官們年輕氣盛，愛跟爺爺玩，一把抱住爺爺，結果爺爺的小身板正好磕在槍上，痛得直哭。軍官就說不哭不哭，把槍上的子彈卸了，模擬訓練，匍匐在地，逗他們笑，還教他們如何用槍，瞄準，發射。

後來日軍來了，警報一響，爺爺趕緊跑，跑去找「契爺」求救，「契爺」就打電話到山洞裡去，叫士兵來把裝滿銀子的箱子扛去，把家人救出來。

勇氣

因為這些軍官，爺爺對冰冷的武器不陌生不畏懼，反而有種特殊的感情，後來長大了就自然而然從了軍。

爺爺年輕時很瘦，軍隊不要他，是他自己跟在隊伍後面，就這樣一同走了幾天幾夜後莫名其妙才被收編。爺爺還活著，純屬幸運。

我敬佩爺爺向死而生的勇氣。

畢竟戰亂年代，怕死就不會當兵了。

怪只怪那些軍官，讓爺爺第一次拿槍的場景那麼溫馨！讓他以為你殺我我殺你就只是「欸唷」一聲假裝倒地，過家家一般，不會真的血流成河。

只是，任誰也想不到，國軍給爺爺的軍事啟蒙，他在抗美援朝戰場後方，一直重現。任誰也想不到，爺爺的親人，就在沙場上，用同樣握槍的方式，對準過這些國軍。

爺爺說自願參軍，而今想來，何嘗不是無明業力，如此千百回流轉。世事遷移，二公太家早就不是地主，兒孫開始了全新的生活。現在的爺爺也不是當年的爺爺，從六七歲的小孩變成了接近九十高齡的老人，眼睛已全然看不見了。現在的地球也不是當年的地球，板塊交界此起彼伏。不可改變，不便論述，不勝唏噓，不復往矣。

老兵

當我跟網路平台上分享爺爺的故事時，他們會說想起了自己十六歲就從河南離家從軍的父親。當年，有些人只是在家裡悶得慌，在街上遊走晃蕩，沒想到就來了台灣，在這裡待了大半輩子。藝人郎祖筠在節目裡說過，自己的父親當年跟媽媽說出去買東西，結果一買就是四十年，郎奶奶再次看到他的時候，第一句話是「這幾十年你給我買什麼好東西了啊？」

兩岸開放探親後，山東老律師高秉涵帶著同行老兵的骨灰返鄉，千里的路程和辛苦的奔波，他都在所不辭，他明白思念家鄉和家人的苦，他要幫這些老朋友完成最後的心願：落葉歸根。高秉涵爺爺和這些已故的老兵的故事，是兩岸動盪下歷史的悲劇，而他現在做的，就是讓已滿身傷痕的人，獲得一些安慰。

思念

高爺爺在金門當擔任軍法官時，曾判處一個逃兵死刑，那位逃兵因思念廈門的母親，抱著輪胎想游回大陸，結果被海浪捲了回來。那位逃兵跟高爺爺說，自己希望被早一點槍斃，這樣他的靈魂就可以早一點回家了。

高爺爺何嘗不能理解這種深沉又悲切的情感呢，自己十三歲那年，因貪吃一口石榴而錯過了看媽媽最後一眼的機會，輾轉來到了台灣。這些年每逢大年初一，他便對著淡水河，流淚大喊：娘！我想你啊！而等他終於能回大陸的時候，母親卻已先離開人世了。

高爺爺便將母親的遺物，生前用過的眼鏡，雖然已經風化了，爺爺還是時刻放在身邊，不時捧在手裡，揣在懷裡，感受母親的溫暖。接受採訪時，已年近八十的高爺爺，卻依然像一個想媽的大孩子。

故事

網友之丞跟我分享，他的父親是國民黨軍人，國共內戰時，因共軍和國軍的集合哨音太相似，一個是一長兩短，一個是一長三短，父親不小心聽錯而到了共軍裡頭。被發現以後，父親被子彈追擊，肩膀被子彈貫穿。這個故事奇特的地方在於，在父親絕望之時，是一位共產黨軍醫救了父親，當他失血過多想要喝水時，軍醫告訴他：你現在不能喝水！喝了你就會死！之函感歎：「衷心希望，悲劇不再重演。」

沒經歷過的人把歷史當作仇恨來講，親歷過的人把歷史當作故事來講。希望大家平常心看待爺爺的這則故事。也祝福我們共同的明天，越來越好。

（廖小花／世新大學陸生）