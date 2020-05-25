520後，從大陸政府工作報告、有關領導人與官員等論述，可以看出，在既有的大政方針不變下，對台戰術上逐漸有不同做法，對總統蔡英文來說，是危機，也是轉機，但危機大於轉機，因為她須頂住頭上的三座大山。

第一座大山，是民粹仇中勢力，還有在她身旁虎視耽耽、被獨派奉為領袖的副總統賴清德，遲早與獨派結合來一同施壓。去年大選年，民粹的網軍、激進仇中力量成為蔡的助力，如今卻可能成為她甩不掉的包袱。

第二座大山，是香港問題。在大陸人大常委會決定自行立「香港版國家安全法」後，隨著立法程序啟動，香港抗爭必再起，台灣的角色變得十分關鍵。

去年香港反送中運動，幫蔡英文的連任夢踢入關鍵一腳，她在人道主義幫助與不刺激北京下，勉強取得平衡，她勝選並算安全度過反送中這關。今年下半年，香港抗爭與港府鎮壓勢必更嚴重，民進黨政府是否大舉接收香港難民？甚至直接宣示與被北京視為暴恐分子的人站在一起，蔡英文今年擋得住嗎？

第三座、也是最重的山，是美國因素。美國在去年台灣大選時，直接表明就是支持蔡英文，根本是民進黨的最佳助選員。所謂拿人手軟，蔡英文難以抵抗美國壓力。

更重要的是，兩岸和解、民共交流，完全不符合美國當下利益，加上11月是美國總統大選，蔡英文能抵住美國老大哥要台灣挑釁北京的壓力？

成也蕭何、敗也蕭何，這三座大山是蔡英文連任的利器，如今則會把台灣帶入險境，現在不是蔡英文想不想跟對岸和解，而是她能承受這三座大山嗎？