針對「港版國安法」爭議，外界多認為這代表了一國兩制前景黯淡、一國一制最後倒數。蔡總統24日在臉書指出，該法如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受侵蝕；民進黨更表示，香港的一國兩制已死。但其實未必，這是一個推論上的滑坡謬誤。筆者認為，將中共此次立法視為一國兩制的結束，這如果不是別有用心，就是對香港未來缺乏信心，因為長期以來，維持一國兩制的關鍵在香港的經濟表現，而非法律。

外界其實忽略了幾件事。首先，法律立了，不一定會執行，要看政治。雖然中共強調全面依法治國，但仍用政治眼光處事，法律是為政治服務的。

其次，香港是中共的金雞母，為了保護這個成果，中共過去在執行一國兩制時，主要強調的是「兩制」而非「一國」，直到最近出現港獨口號，中共才驚覺許多港人不是同國的，所以現在開始強調「一國」。但即便如此，香港自由經濟制度還是有很多優點，中共又有這麼多人在香港發財，中共不可能想把香港變成大陸的一般城市。

第三，中美貿易戰裡的香港角色。因為貿易戰的方興未艾，中共才會出現此次的立法舉措。香港是中國大陸與西方資本主義社會交流的樞紐，在1997年前後，正式獲得英美國家的立法承認，可說是雙邊共同經營繁榮的城市。中共還想跟西方做生意，不可能關掉此重要樞紐。但去年反送中事件後，美國通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，起心動念要逐年考量是否關掉香港這個特別的「獨立關稅區」，中共立法就在告訴西方與港獨：如果美國動用了上述兩法，使香港喪失了特殊地位，那麼中共也就動用「港版國安法」，搞個魚死網破。

綜上所述，可知經濟實力才是一直維持香港特殊地位的原因。試想，中共要硬幹的話，會拿港獨沒辦法嗎？現在突然立這個法，就是因為他們必須作個姿態，警告西方國家與港獨：沒有一國不重視國家安全，但什麼事情牽涉到國安，就由「一國」的中共決定。事情可大可小，就看西方怎麼做了。

因此希望港人了解，真正能保護香港的，不是《基本法》，也不是美國在1992年通過的《美國－香港政策法》，而是早在英治時期就出現、號稱東方明珠的經濟實力。

至於台灣，本就不該與港、澳情況類比，如果真要比，讓我們回想一下2005年中共制定《反分裂國家法》，當時立委蔡英文表示「該法…將使得台灣人民進入中國，面臨更大的風險，包括人身安全、自由、財產等方面的風險，明顯不利於兩岸的交流與交往。」這麼多年下來，有哪個風險是該法造成的？那又是什麼原因使中共無法適用該法呢？值得國人深思。

（作者為大學教師）