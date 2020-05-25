民進黨在520蔡總統連任就職、重新兼任黨主席後，迎來了縣市黨部主委、黨代表的改選。各界的著眼點在於派系角力與後蔡英文時代權力部署的樣態已經成形，畢竟信奉實力原則的民進黨各方勢力沒在「信道」什麼競爭而不紛爭的。能喬成同額競選毫不含糊；喬不攏的則刀刀見骨。許多縣市派系對壘，互相指控親中、黑金涉入、對簿公堂也是鐵證，台北市甚至因為二位主委候選人互相指控賄選而暫停選舉，執政黨權鬥風暴赤裸裸上演，著實讓人瞠目結舌。

外界或許不解，為何蔡英文才剛贏得大選連任就掩蓋不住這種種醜態盡出，號稱「民主進步」的執政黨究竟在想什麼。一則是為了超前部署2年後的九合一選戰；二則是因為蔡英文再度兼任黨主席，卡住中執委、中常委席次在實質幾近一黨專政的執政黨內，就等於擁有資源分配的話語權，殺紅眼當然在所不惜。

長期被視為民進黨禁臠，也是鬥爭最激烈的台南、高雄主委選舉狀況，具有判讀指標性。台南正國會系統的立委陳亭妃、議長郭信良支持陳世輝，對上傳統新潮流人馬潘新傳。選舉結果潘新傳出線，落敗的陳世輝強調這是一場「骯髒且醜陋更黑金」的選舉，如果不是包藏極大的政治利益與私心，何以致之？至於高雄，則是陳菊領軍的新潮流敗於媒體大亨「海派」推出的立委趙天麟，更可預見未來以三立集團林崑海為核心的「非新系」中生代，將在緊接而來的中執會、中常會改選時更加猛烈地展開鬥爭，以期在接班梯隊中不落人後。黨政一把抓的蔡英文若要維持「皇城內一團和氣」，勢必要拿出更多的資源滿足各方，則民脂民膏與國家發展恐將更現危殆。

更有甚者，蔡英文在就職當天拋出的「修憲說」預料也會是7月全代會時各方勢力檯面角力的重點。值此美陸貿易大戰、香港再度成為國際角力前緣之際，台獨和港獨勢力摻合其中，除了增添火藥味和「被籌碼化」，在理性層面絲毫看不出有利台灣民生或長治久安的跡象。但民進黨向來致力於實踐「天下大亂形勢大好」，在境外分裂勢力不斷催化之下，民進黨全代會高喊修憲獨立，將台灣推向戰場的呼聲，恐成為各派系論述飆車的賭注。

台灣的前途取決於「民」？此「民」恐怕是民進黨的簡稱。不管你願不願意，這就是民進黨4年來民粹政治運動後的極致展現，老百姓沒有制衡與匡扶之餘地。他們似乎渾然不知，大國間為了政治利益出賣盟邦、緊繃到極致後分贓退場的血淚歷史，斑斑可考，執政黨菁英為了玩弄金權槓桿而錯估形勢，似乎已成不可逆的趨勢。總歸一句：治國不能光靠販賣「芒果乾」，而生靈塗炭更往往來自於政客的反智挑釁。恐怖了，我的黨！

（作者為資深媒體人）