原本因新冠肺炎疫情而暫時消退的香港反送中運動，24日又為了大陸人大將通過「港版國安法」而重新回到街頭，並與警方發生暴力衝突。除了各國正密切關注大陸的下一步，藉由炒作香港抗爭的仇陸激情而勝選的蔡英文政府，也得小心因應香港局勢。

蔡總統24日晚間在臉書發文，表示「我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」，希望北京能落實香港高度自治的承諾。但她話鋒一轉，提及依據《港澳條例》，若香港情勢一旦有變化，台灣得停止適用一部分或全部。陸委會副主委邱垂正進一步解釋，若停用成真，「港人來台居留、投資、旅行管制視同大陸人，將從嚴審查」。某國安人士也說，該法通過將導致香港淪為「一國一制」，屆時若有危害台灣安全之疑慮，《港澳條例》的適法性將不存在，改由《兩岸人民關係條例》規範。

由於北京通過「港版國安法」的意志相當堅決，希望盡早徹底解決香港問題，以免一直被外國勢力當成反中基地。可預見的是，由於此法案較去年的送中條例更上位，成為北京直接介入香港事務的法理基礎，港人的抗爭行動將越趨激烈，兩相對撞不僅將撼動香港在兩岸關係的特殊性及其國際金融中心地位，其後續發展勢必衝擊未來的兩岸互動。

兩岸關係的敏感性不僅是政治歧見問題，更反應在民意轉變的具體事證。過去，過半數台灣民眾支持兩岸以「九二共識」為台海互動的原則，也支持馬英九政府據此推動的兩岸外交休兵，讓當時的兩岸關係得以和解，其主因是當時的大陸領導人胡錦濤願意默認國民黨的主張。這正是兩岸應有的模糊政治空間，讓雙方得以各取所需，才能創造兩岸難得的往來盛況，也成為台海近年來的最和平穩定狀態。

若非拜香港反送中抗爭之賜，蔡英文今年的勝選絕對不會如此輕鬆，可見北京能否遵守對香港「港人治港」的承諾，才是台灣民眾觀察其言行的指標，畢竟再多的言語都抵不上實際行動，不然「今日香港、明日台灣」不會如此鼓動民心。在剛召開的政協及人大工作報告裡，中共雖避談「一國兩制」及「九二共識」，仍重申「反台獨」的堅定立場，應該也在提醒民進黨切莫因香港抗爭而見獵心喜。

面對香港情勢，台灣朝野預作準備是正確的。然而，蔡政府不要將香港問題扭曲成打擊北京的政治議題，欲藉此裂解兩岸關係的本質，甚至操弄台港仇共心結。既然第二任期已經開始，蔡政府應回歸理性執政，不要再被敵視對岸的民粹心態所綁架。雖說《港澳條例》有因應香港地位變更而部分或全部終止該條例的條文，但蔡政府應謹慎為之，以免傷害台港關係。

川普政府雖公布最新對中國戰略策略報告，卻沒有與北京全面撕破臉的打算，只是希望藉打擊中國來爭取連任的機會。同理可證，各國雖不滿中國延誤疫情通報，卻不認為抗衡中國符合各國利益。小國如台灣者，更難擺脫兩岸互動對我國政經發展的制度面約束。蔡政府若不遵循憲法的兩岸定位來處理台海事務，將會為台灣帶來禍害。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）