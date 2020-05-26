無色覺醒》 賴岳謙：美打華為牽連台廠？蔡政府竟樂觀其成？

歡迎收看《無色覺醒》第638集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「美打華為牽連台廠？蔡政府竟樂觀其成？」

台灣半導體龍頭台積電(TSMC，2330)終不敵美國壓力，近日宣布了將赴美建廠的計畫。要知道，台積電對台灣的產業、經濟影響甚鉅，而且至今仍是全台灣的企業龍頭。縱使台積電是代工出身，但由於掌有獨步的製程技術，使其得以在全球產業上始終佔有一席之地。

不過當台積電擁有領先的科技，當然就會引發他國覬覦。正如美國有意「借鑑」台積電超群的科技，所以要求台積電在美國設廠一例。其實以企業經營、財務角度、人力成本上，美國設廠誘因並不大。可是基於政經情勢等理由，台積電也不得不低頭。

當然蔡政府也知悉赴美一事，但卻表明以「樂觀其成」來看待，未有採取相應舉措協助企業的打算。然而台積電禍不單行，美國在近期又表示將升級對華為的制裁，規定只要任何零件等商品美國的機器設備技術占有其中25%，即不可以販售給華為。

美國此舉的目的無疑是要讓華為完全無法生存，不過台積電也將連帶受到影響。要知道，華為占整個台積電整體營收15%以上。也就說，這波新制裁若真的施行，台積電將不得繼續為華為供貨，當然也就會重傷台積電未來的訂單量及利潤。

其實，美國如此霸道的行徑也會引起其他國家的忌憚。以法國的空中巴士(Air Bus)為例，一旦未來空中巴士的競爭力越發茁壯，甚至已抑制到了美國波音(Boeing)的成長。難道美國也將對空巴採取動作，要求台積電不要將半導體原件賣給空中巴士嗎？美國這種意圖違背市場規律的行為，實在令人無法苟同。

可以發現，即使台積電是個民營的企業，但於政經壓力之下也不得不讓步。而諷刺的是，美國蠻悍霸道的舉動，竟然沒有任何國際反對的正義之聲出現。國際間刻意漠視美國的狂妄行徑，未來恐有引火自焚的可能。反觀蔡政府未善盡保護企業的義務，對於台積電被迫投資設廠竟無動於衷，真的相當不應該……更多分析請看影片解說！