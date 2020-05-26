「燒鵝」是香港人至愛的傳統名菜之一，曾被稱為「香港四大才子」之一的倪匡，更是燒鵝的忠實顧客。但是，今天不是講燒鵝多好吃，而是介紹倪匡吃最後一次燒鵝所頓悟出的哲學。

倪匡說，燒鵝是他每次打牙祭桌上的必備。不知過了多少年，有一天，她老婆同樣也為了慶祝某事，買了一隻燒鵝給他吃，奇怪的是，當他挾起一塊準備放入口中時，卻突然完全不想吃了，甚至連筷子挾的那塊肉都得放下，倪匡有感而發，因此感悟出了「生命配額論」。

倪匡曾自稱是「自有人類以來，漢字寫得最多的人」。曾經每日可寫2萬字。2005年，小說寫到一半，倪匡覺得寫作配額已用光，完全寫不下去，成為封筆之作；他曾是個「菸酒鬼」，但有一天突然覺得菸酒乏味；他曾是風流胭脂客，但最終只願伴在一個女人身邊，那就是倪太太。這一切的改變，倪老用了他的「生命配額論」來讓自己釋懷。倪匡悟出：生命中的每樣東西都有配額，寫作有、菸酒有、愛情有，燒鵝也有。

我在想，生命中的所有既然都有配額，那人生有沒有演算法協助呢？是不是能利用人工智慧來協助我們分配時間、幸福與財富呢？這裡指的「人生演算法」，當然不是真的有一套電腦幫你做人生計算，而是將人工智慧的精神化做自己生活內容以及行為準則的一種心法，強調平衡、中庸與分配。

沒想到，坊間還真的有人推銷此種觀念。

2016年，有文章告訴你，你以為人生都是自己決定，殊不知演算法早就替你做選擇了。從你要聽什麼音樂，要怎麼開車才能最快到達目的地，乃至於臉書的動態要怎麼寫，才能精簡有力又能完整表達感受，家裡的儲備糧食要多久去採買一次才不會餓肚子等，舉凡你生活中選擇上的困難，都可以讓演算法來為你解決！

到了2019年初，有專書介紹 「人生演算法」，強調「即將到來的人工智慧時代，AI技術不再是單一服務於人類的工具，而將與人的命運息息相關。科技發展刺激著文明進步，也潛移默化地改變著我們的認知結構與生命歷程。」

然而到2019年底，卻有文章勸阻你別讓演算法決定你的人生。「我們被人看見的能力，日益由編碼和邏輯構成的演算法所控制，而撰寫程式的是很容易犯錯的人類。另外，決定和控制這類程式運算結果的，往往是黑盒子。長期下來，這類演算法將限制我們可看到的內容，進而強化社會偏見。隨著人工智慧觸及的範圍擴大，這類風險只會愈來愈高。」

當然，就像任何事一般，有人贊成，就會有人反對。但演算法與人生，一個是科技，一個是人文，如何衝擊，如何匯流，還真是值得探討的題目。

今年初，由《天下文化》出版的李開復先生的新書《李開復給青年的12封信》中，他是這樣說的︰「年輕的時候，我對人工智慧產生無比的熱愛，無形中我的思維方式與電腦演算法的清晰邏輯如出一轍。在追求事業的同時，我努力尋求事業和家庭的平衡，我的方法是，把生活中的一切事物—友情、工作和家庭時間轉換成演算法的變數，輸入我的『人生演算法』，求取結果。這套『人生演算法』和其他演算法一樣，必須在多重目標之間找到平衡。就像自動駕駛汽車不僅要規畫最快到家的路線，還要遵守法規、減少事故風險，我也必須在個人的生活和職業發展之間做權衡。」

然而，當李開復罹患癌症之後，他也非常懊悔之前的人生演算法並未將家庭生活當成一個重點置入，李先生雖是演算法專家，卻沒有把配額做好，忘了把較多的時間與資源放在家庭與健康，千算萬算，機器演算法卻不如配額論心法簡單實際。

我個人是這樣想的，如果你也不願意太早把人生過完，只剩下蒼白的生命，讓人生越活越無味，就必需將配額論存乎一心：愛情不可燃盡、富貴不可享盡、人情不可用盡、機關不可算盡、繁華不可看盡…，人生中的種種，即使沒有人生演算法，只要心存節制、留餘地的念頭，保留一些待日後使用，讓種種自然分配到生命終點，那麼，也就不會有倪匡先生嚥不下最後一口鵝肉的感嘆了。

（作者為科技媒體專欄作家）