蔡英文總統就職當天，白宮發布《對中華人民共和國的戰略方針》，外界解讀為「新冷戰前奏」，隨後中共中央宣布制定「香港版國安法」，媒體解讀是針對西方的「核選項」，引爆後新冠疫情時代新一波衝突。亞太區域任何風吹草動，台灣首當其衝，即使蔡英文一心想建構兩岸「和平、對話」，維持台海現況不變，也無法免於美中關係惡化的衝擊，更暴露出民進黨「大戰略」的矛盾，目標遠大卻無實力與手段配合，更悖離地緣政治的權力分配現況。

外交部長吳釗燮曾任國安會祕書長，是蔡英文政府戰略架構的主要設計者。過去4年台灣外交連連失利，新冠肺炎大流行曾帶給台灣重返世界衛生大會（WHA）的希望，最後卻是更多的失望與挫折。美中關係接近全面攤牌，台灣被迫死守「親美反中」、「聯美抗中」路線，逐漸喪失外交自主權，將台灣的未來及利益維繫於美中對抗結果，這一切，很難說吳釗燮沒有政治責任。

美中40多年的接觸、合作成就了中共崛起，結果卻是挑戰美國在亞太地區的領導地位，川普因此修正美中戰略夥伴關係為戰略競爭。新冠肺炎疫情失控及總統大選壓力，川普政府加大對中國打擊面，雙邊關係更退步為對抗、敵對，新冷戰之說甚囂塵上。美國也一改過去低調處理台灣問題策略，經常打出最敏感、觸及中國核心利益的「台灣牌」，如針對新冠肺炎，台美多次聯手出征大陸及世界衛生組織。

美國國務卿蓬佩奧更早已被大陸媒體貼上「人類公敵」標籤，他在國務院新聞簡報公開表達對台灣的支持，在給蔡英文的就職祝賀聲明中，直接以「總統」稱呼，大作台美夥伴關係文章，為台美「非官方」關係添加了「官方」色彩，挑戰中共的紅線，並引發中共國防部、外交部及國台辦強烈回應，指稱賀電「嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的」。

吳釗燮主導下，民進黨政府充分配合美國抗中策略，台美關係確實進入斷交以來最佳時期，但台灣終究只是美國對抗中共的籌碼。《對中華人民共和國的戰略方針》報告指稱，中共在台灣海峽、東海、南海、黃海等地區對鄰國進行挑釁及壓迫性的軍事及準軍事行動，以及中共並未尊重相關公報，部署龐大軍力，迫使美國協助台灣軍方維持一個可信的自我防衛能力。報告並強調，美國希望與東協、日本、印度、澳洲、南韓及台灣加強合作，又將台灣推上第一線，希望借助盟邦及夥伴力量，強化對中共的打擊力量。

美國對中共的戰略方針在新冠肺炎爆發前就已開始規畫，分析其發布時機與背景多少與總統大選及轉移疫情焦點有所關聯，但無論如何，華府「鷹派」已全面掌控中國政策，隨著美國總統大選進行，未來半年美中關係將進入動盪不安危險期。

而同時，中共的對外政策更為專斷，新冠肺炎更造就出「戰狼外交」，對美國及西方國家的攻擊針鋒相對，並全力壓制如澳洲、台灣等美國的代理人，未來兩岸關係即使能維持穩定，中共在國際場域孤立、打壓台灣絕不會鬆手，剛結束的WHA就是例證，即使美、日等國力挺，台灣仍遭封殺。

在新冠肺炎疫情尚未消退，美中對抗白熱化之際，中共推動被認為是「極端措施」的「港版國安法」，以立法行動宣示絕不容忍外力介入香港，此舉必然引起香港內部與全球強烈反應，川普政府已揚言可能予以制裁。對台灣而言，蔡英文消費「反送中」贏得了連任，但「今日香港、明日台灣」不再是競選口號，「自我驗證預言」或將成真，如何因應香港變局，取得兩岸、外交政策及美中台三邊關係中的微妙平衡，將是蔡英文第二任內最困難的抉擇。

新冠病毒已改變世界秩序，美中在亞太地區的霸權之爭已是必然，加上香港問題等一連串變數，每個國家的領導人都面臨艱困的決策挑戰。蔡總統的就職演說顯示，她無意與大陸「對撞」，川普政府也無意改變以《台灣關係法》及3公報為基礎的「一中政策」，只會與台灣維持強大的「非官方」關係。我們的外交團隊還在走險路。新任國安會祕書長顧立雄表示，他的首要工作是「國安團隊重新再整隊」，不知道吳釗燮是否入列？