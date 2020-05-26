大陸迅雷不及掩耳推出「港版國安法」，不僅美國總統川普關注，民進黨政府也密切關注。原因無他，去年香港反送中運動的互振效應，被綠營巧妙轉化成反中浪潮，藍營無招架之地而敗選。習近平展開逆襲，對蔡政府造成心理衝擊。

有口譯哥之稱的台灣駐美代表處政治組長趙怡翔，針對香港問題接受媒體訪問，提出兩個假設，第一是北京認為，香港是香港、台灣是台灣，台灣人民不在乎香港局勢。第二是北京不在乎台灣人民的感受。他在訪談中自己否決了第一個假設，顯然綠營尤其是和華盛頓溝通的人士評估，香港與台灣「正在朝最壞的結果發展」。

其實，大陸在兩會期間推出「港版國安法」有跡可循，國務院副總理韓正表示，沒有國家可容忍分裂或持續動亂，並間接證實去年10月分北京就判斷，香港特區政府無法將延宕多年的國安相關條例提上政治議程。香港持續的暴動，迫使北京下定決心自己來。

新冠疫情延燒後，北京和華盛頓角力不斷，習近平轉守為攻。大陸媒體毫無保留的抨擊川普和蓬佩奧，可以看出北京正面迎戰的態度。大陸外長王毅也強調，國安法刻不容緩，勢在必行，美方不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的決心。

北京對於去年香港暴亂影響台灣大選，兩地連動局勢為蔡英文選舉加分的客觀事實，不可謂不清楚。既然港台連動又牽動西方，陸美關係最緊張情勢下推出「港版國安法」，可以想見大陸要以拆除香港引信為處理台灣問題的突破口。

習大大的逆襲，展現了他一貫的底線思維，更凸顯了大變局下的「戰狼」性格。