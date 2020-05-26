基於人類最早對病毒的發現是在1899年從菸草的嵌紋病開始的，至1939年電子顯微鏡發明之後，也才第一次看到植物嵌紋病病毒的顆粒，隨後才逐一帶動各種人體及動物病毒的診斷及病毒顆粒的確認。而在各類病毒的傳播中，不管植物病毒或感染人及動物的病毒，也都有一「稀釋臨界點」的現象，即各類病毒只要稀釋到一定的濃度以下，雖然仍含上萬的病毒顆粒，卻都已無法成功誘病。換言之，病毒是要打群架才會贏的，單獨幾顆病毒顆粒一般都無法發威。

而在當今新冠病毒的傳播學上，依據2003年SARS，以及過往上百種感冒病毒的經驗，可以確信飛沫的傳染絕對占有95%以上的重要性，又拜科技之賜，一般醫用3層口罩都有98%以上的飛沫濾除效果，所以只要甲乙雙方都戴好醫用口罩（兩人只要新台幣10元），就可讓病毒的飛沫傳播量低於0.02×0.02=0.0004的比例，等於只剩2500分之1。這時「稀釋臨界點」的機制剛好可讓這剩餘微量的病毒無法發揮作用。所以，簡單地說，其實新冠病毒的預防是很簡單的，即「只要甲乙雙方都戴好口罩，就不會人傳人」。

而這是不是科學，就要由很多實驗結果來驗證，在台灣過去的4個月，剛好已有很多的疫調可以證明其為真實。因為在全民都戴口罩的情況下，台灣清明連假未增病例，五一連假、眾多夜市開放、花市開放、旅遊景點開放等之後，也未增病例，所以在科學上，已可相信它是一科學真理。而如果是科學的真理，放諸四海都會精準應驗，即全世界190多個受害國，只要照此方法去進行實驗，都可100%有效。而我們相信目前防疫成功的地區或國家，例如越南、澳門、香港、台灣、大陸、南韓、日本等，都在實施「雙方都戴好口罩」的策略。相反地，歐洲、美國、南美、俄羅斯、巴西等的大失控，剛好都是「雙方未戴好口罩造成傳播」的對照證明。所以，結論已很清楚了，它該是科學真理，可以救台灣的疫情，也可以讓每一位國民放心去上學、工作、旅遊、逛街、出國、回國。

更重要的是，如果上述簡單的學理成立了，那麼台灣衛福部其實不該再管太多了。大型活動其實可以不必限制，搭飛機也可不必限制，對於港澳及陸生的排除入境更屬不應該。想一想，如果早知道這一真理，則國家編列的1.05兆紓困預算根本就沒有必要，在SARS時期我們的經濟損失約只700億新台幣，那像這回的損失竟然多13倍以上，而這1.05兆除以2300萬人口，等於每人損失4萬5000元。錯誤、過多的管制已讓餐廳、旅遊、航空、娛樂、教育、體育等各行各業蒙受天價的損失，連學生的受教權都遭到剝奪。

在此，期望聰明的政府單位，也該好好去研究它、相信「病毒稀釋臨界點」，然後可以快快打勝仗，兼也救救危殆中的經濟。

（作者為國立台灣大學植物病理與微生物學兼任教授、台灣植物及樹木醫學學會理事長）