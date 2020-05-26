歷任國安會祕書長背景，不外軍事、外交、兩岸或是政治軍師，而新任祕書長顧立雄則是個異數，律師出身，從沒踩進國安領域。顧立雄會循嚴德發模式，到國安會過個水，再接文人國防部長；還是會久任現職，打造出蔡英文總統想要的國安運作模式，眼前看不出端倪。蔡總統用人，有時不按牌理出牌，顧立雄即是一例。

兩蔣時代之後的國安會祕書長，有6位具軍人背景，分別是蔣緯國、殷宗文、莊銘耀、丁渝洲、高華柱與嚴德發。嚴德發是第1位當過參謀總長的祕書長，也是第1位當完祕書長再當國防部長的，如此人事鋪排，已見蔡總統對國安會祕書長的功能，與其他民選總統不一樣。

外交出身的祕書長有丁懋時、陳唐山、胡為真、袁健生、吳釗燮、李大維等人。其中，吳釗燮與嚴德發一樣，先當祕書長再當外交部長。李大維則是當了祕書長後，去做海基會董事長。

至於政治出身的祕書長，有施啟揚、邱義仁、康寧祥、蘇起、金溥聰等人。邱義仁兩度擔任祕書長，是陳水扁軍師；也有人說，邱義仁也是蔡總統最重要的國安智囊，只是隱身其後，淡泊名利；金溥聰則是馬英九軍師。施啟揚當過法務部長及司法院長，是唯一有法律背景的祕書長。

蔡總統已用了3位國安會祕書長，首位吳釗燮已當外交部長，接任的嚴德發當國防部長，隨後的李大維可望接海基會，剛好分屬軍事、外交與兩岸，這都是總統職權。換言之，國安會祕書長之位有著磨合作用，一來可以和蔡總統多接觸，再者也可清楚蔡總統的國安理念。顧立雄是循歷練後外放模式，或是打造新國安會，為民進黨長期執政做國安政策規畫，仍待觀察。

從蔡總統第二任就職演說內容觀察，蔡總統已認定民進黨可以長期執政，而找顧立雄當祕書長，是否要擺脫長期以來以藍軍角度建構出的國安會與運作模式，重新建立一套以綠軍思維運作的國安組織，有待時間證明。

另一個可能，就是準備讓顧立雄當民進黨第一位掌握實權的文人國防部長。在此之前，第26任國防部長蔡明憲是民進黨籍，但他在陳水扁卸任總統前做，任期不滿3個月，屬象徵性質。

顧立雄雖是綠軍，而且很綠，卻是外省第二代，也是民進黨外省第二代首位當到國安會祕書長的人。如果蔡英文把他拉到身邊，有計畫培養他當任內首位文人國防部長，不是不可能。

蔡總統任內至少會再換一位國防部長，目前人選，軍職有參謀總長黃曙光、前參謀總長李喜明等人，文人則有國安會副祕書長陳文政，顧立雄當上國安會祕書長，頗有後發先至的意味。