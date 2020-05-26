一篇總統就職演說環繞產業發展、社會安定、國家安全、民主深化四個主題，看不到國家願景目標；產業發展說要在5+2產業創新基礎上打造六大核心戰略產業，未掌握當前產業發展問題所在，根本不知所云。

蔡總統演說話聲方落，新任國發會主委就跟進：會依循六大核心戰略產業於6月底、7月初提出未來4年發展方向與具體作法。產業發展規畫不是國發會所長，主管機關是經濟部，未聞該部激昂，卻見國發會熱血，打算不到一個半月短短時間就提出涵蓋重要層面的國家重大施政計畫，屆時若非粗枝大葉就是草草應付了事。

目前全球疫情當頭，人民生計受到嚴重衝擊，政府紓困本是件雪中送炭之舉，理應得到蔡政府最想要得到的：百姓感激、如雷掌聲。沒料一開辦就是一片亂象，惹來怨聲載道、蘇揆出面道歉滅火，但迄今大火仍在燎原。

很多人不解，為何蔡政府防疫作為得到國人、國際肯定，紓困振興一事卻是千瘡百孔、民怨四起。其實施政雜亂無章本就是蔡政府4年來最好的寫照，亂象早就成為常態。

凡是長期在政府機關服務過的公務員都知道，任何一項政策若要成功推行，必須要有事前縝密評估、完整規畫、可行的執行細則和辦法、確實的溝通協調、凝聚共識等要件。蔡政府執政後，這一套完整的程序全被破壞，挾完全執政的霸勢，想做什麼就慌不迭地雷厲風行，因此產生「呷緊弄破碗」的後果。

約120年前清政府進行「戊戌變法」，日本首相伊藤博文告訴李鴻章：施政改革就像修理破舊的房子，不能讓少數人拿著重錘、巨索大拆大建，否則房子不垮也得垮。訪問中國回到日本後，伊藤博文在東京帝國大飯店演講又表示：中國的改革必須有非常英邁的政治權威做後盾，改革絕對不可以急。

總結戊戌變法短短103天，清政府所發變法詔令達110道，幾乎是一天一道，其主要問題包括：數量太多、涵蓋面太廣、沒有輕重緩急、欠缺執行細則、官員和有關機關不知如何落實；最終，變法落到失敗收場。

回顧4年前蔡政府執政方僅半年的時候，就迫不及待的宣稱達成192項政績，包括重大法案、政策、法政、社會、建設、經濟等，讓人眼花撩亂、目不暇給；人民看到的卻是一例一休、轉型正義、司法改革、年金改革、同婚、兩岸不往來等一件接著一件具爭議性的措施，搞到軍公教、勞工、計程車司機、觀光旅遊業、豬農等忍無可忍，各行各業走上街頭陳情、抗議。

蔡政府此種即興式的執政造成執政的無能，原因之一在於民進黨將黑手伸進各主要部會，甚至埋鍋造飯，大肆破壞文官體制，清除異己。政務官多是政治取向、自天而降，不僅不具專業能力，更不懂政府體系的分工整合運作；有能力的事務官則在意識形態下被拔、被貶，造成有經驗、有能力、有擔當者寡，爛芋充數者眾，加上寒蟬效應讓一般官員寧願多一事不如少一事，幾無士氣可言。

其次，自天而降的政務官施政多以政治、意識形態考量，急功近利、圖名造神、一意孤行到底。一樁紓困案搞得政策時變、各部會各行其是、中央地方權責不分、作業程序不明，原因在於中央欠缺跨部會整合協調功能、擁權卸責，以為一聲令下，地方就可完全配合，結果是治絲益棼，弄得灰頭土臉。

日本有條連接神奈川縣川崎市和千葉縣木更津市的高速公路，川崎那頭是9.6公里的海底隧道，木更津這邊則是4.4公里的跨海大橋，中間興建了一座海上人工島作為停車場，有「海上螢火蟲」之稱。20 多年前海底隧道施工時，自海螢及川崎市兩端同時進行，兩者在海底相接處，誤差不到20公分。此高精準度主要得力於開工前花長時間規畫，為可能遭遇的問題做了妥善的因應方案，動工後工程順利推進，施工時間比籌畫時間還短，這就是日人高效率的做事方法。

未來4年如果蔡政府不能在用人制度、施政心態上做大幅度調整，此種亂象肯定仍會層出不窮。

（作者為中華大學講座教授）