新冠肺炎感染的國家已超過190個以上，染疫者超過550萬人，全球談疫色變，除了防疫，各國政府也都須面對疫情帶來的經濟衝擊，並進行紓困。

我國政府早在數月前即規畫發放紓困金，其中在發放新台幣1萬元現金部分，因受惠者僅及300萬人，有一些不符合資格，但其實生活陷入困境的民眾無法請領。另外在振興經濟的部分，政府當初在研擬發放酷碰券的過程中，外界一直有不切實際的疑慮，因此政府也不斷進行調整，國發會最新的方案是規畫每人支付新台幣1000元可換3000元的振興券，也沒有排富及年齡限制，在實體通路使用，規模可望比之前的規畫更擴大。

南韓政府此次為因應經濟衝擊，除了對企業界採取大幅度的紓困救濟外，並自5月11日起至31日止，發放緊急災難津貼，其發放的程序簡單明瞭，普獲韓國人民肯定。南韓的紓困作法可提供政府參考。

南韓政府以每戶年所得在全國平均70%以下的中低收入戶為基準，至於其他30%因屬於高所得戶列為排富對象，不得請領。每戶請領金額1人家庭為40萬韓元（相當於新台幣1萬元），2人家庭為60萬韓元，3人家庭為80萬韓元，4人家口則為100萬韓元。

發放方式有兩種，一為網路申請，另一為親自請領，可持當事人的身分證件等資料，前往核發信用卡的銀行，以及全國各該當事人戶籍所在地之行政中心、鄉、鎮事務所辦理請領「區域敦睦禮券」（消費券）。為避免請領人擁擠，網路申請時，採取依個人出生年度最後一個字為基準來辦理，例如每星期一受理出生年度尾數為1及6字者申辦，分散人潮。

消費券的有效期限雖為5年，但南韓政府仍然勸導民眾能於8月31日之前消費完畢。南韓政府另規定，不論網路申請或親自請領之紓困金，不得在全國各大百貨公司、大賣場、觀光飯店及娛樂場所等消費，而是勸導民眾應於戶籍所在地行政區域內的相關商店、傳統市場，以及攤商等營業場所消費，以利活絡區域經濟。

我國的作法是依不同條件者先發紓困金，再來發放全民適用的振興券，鑑於之前發放紓困金的作業程序混亂，希望此次發放的振興券能夠實際提振消費，並更有效率地執行。

（作者為中華經濟研究院WTO中心顧問）