北京宣布要推出所謂「港版國安法」，可能使得「一國兩制」逐漸變成「一國一制」，使香港的自主以及香港人民的自由付之一炬。這自然造成香港人民的驚懼與憤怒，新一波的政治抗爭與動盪必然再起。在此同時，台灣除了（毫無效果地）「譴責中共破壞香港自由」的嘴炮之外，還能做些什麼？

首先要了解，「港版國安法」到底是什麼東西？它有什麼可怕的？

在香港回歸後，中共以《香港基本法》來確保一國兩制、港人治港。一方面明定香港居民享有各種民權，同時也以《基本法》第23條規定，香港特區政府「應自行立法」禁止叛國、顛覆政府、外國政治組織之政治活動等，也就是說，有關顛覆政府之類的「國安立法」，該由香港「自行立法」，北京方面不能制定法律加以規範。

然而北京的全國人民代表大會這次卻做成決議，明定要制止懲治「外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動」，同時更授權人大常委會「立法」來制止分裂國家、危害國安，以及境外勢力干預香港的活動。更規定中央政府在香港「設立機構，依法履行維護國家安全相關職責」。

這個決議特別針對外國和境外勢力的滲透、分裂、干預，要加以處罰，擺明了把去年的「反送中」當成是美國為首之西方國家以及台灣（所謂「境外」）等地煽動的結果。它的規範定義不清，何謂「滲透」也不清不楚，與台灣才剛通過的《反滲透法》沒什麼兩樣。與其說是「港版國安法」，不如說是「港版反滲透法」。尤有甚者，該決議要求由「中央立法」，這明顯地與《基本法》「香港立法」之規定牴觸，而且還要設立機構來執行，等於把這類國家安全制度的「立法」與「執行」都收回至中央手上。這樣的法律一旦過關，《香港基本法》的港人治港形同具文，一國兩制名存實亡。北京方面實在應該三思。

台灣挺香港，也一向支持香港人民爭取自由，捍衛一國兩制，但，除了狂罵北京喪盡天良之外，鼓動香港民眾誓死抗爭之外，還能做些什麼呢？

說真的，我們能做的很少。若積極提供物資支援香港人民的抗爭，那因為是「境外勢力之干預」，更可能讓他們落入「港版反滲透法」的陷阱；但若不給協助，只在那兒教人家拚命，不但無濟於事，更有「殺君馬者道旁兒」，販賣「血饅頭」之嫌。

現在看來最該做，也最能做的，就是張開雙手，庇護援助那些有遭受政治迫害之虞的香港人民。這只需要修改《香港澳門關係條例》，將正式的難民庇護制度放進去；甚或在該條例的子法中，把各種援助的程序、標準寫得更清楚。這樣就是「挺香港民主」最好的做法，也可以避免之前香港對民進黨「只想用香港人的鮮血換選票」的批評。

另外，當我們在批評中共立法的時候，自己修出的「國安五法」與模糊不清的《反滲透法》，恐怕也值得檢討。要不然作為民主燈塔的台灣，也以抽象空洞的國家安全寬泛定義的「滲透」來處罰人民，那罵起中共來，底氣也實在不太強。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）