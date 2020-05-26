大陸全國人大會議28日將通過「港版國安法」授權案，最快6月底完成立法，範圍涵蓋4大範疇，包括禁止分裂國家、禁止外部勢力干預、禁止顛覆中央人民政府，以及禁止恐怖主義等行為等。北京並可根據需要，在香港設立國家安全機構，引發全球關注。

此事乍看來得突然，其實早在去年11月中共四中全會已做出決定。外界原以為即使要立國安法，也應該由香港自己制定，沒想到北京是讓人大立法，再將國安法放入《香港基本法》的「附件三」，在香港實施。北京當局出此「下策」，顯然是評估由香港立法已走不通，等9月香港立法會議員選舉之後，非建制派可能取得多數，情勢勢必更加困難，因此決定提前出手。

除了考慮香港局勢，由於中美之間的對立日益升高，美國在去年反送中後制定《香港人權與民主法案》，擺明要在香港問題上與中方對衝，加上貿易戰的前因、疫情戰的後果，在北京看來，中美關係既然已經壞到不能再壞，也就死豬不怕燙地祭出這核武級的一招，要看美國如何反應。

北京這個睹注很大，因為香港是大陸外資主要來源，也是中國與全球連結的重要窗口。一旦美國取消香港特殊地位，不再視香港為獨立關稅區，香港作為跨國企業基地與金融中心的條件就將消失，對已然疲弱的中國經濟將是雪上加霜。但北京還是願意睹一把，應是看穿在疫情當下，歐美各國焦頭爛額、自顧不暇。而且從過去經驗來看，國際間雖經常譴責北京蠻橫，卻常常只是出一張嘴，不敢採取行動。俄羅斯巧奪克里米亞，提供了活生生的例證。

過去兩年，大陸被川普發動的貿易戰攪得疲累不堪，但北京也從交手過程摸清楚川普底細。貿易戰伊始，川普曾誓言要改變中國不合理的政經結構，最後達成的第一階段貿易協議，卻只是要求大陸增加採購美國產品。這個協議現在受疫情影響，中方完全有無法兌現的正當理由，眼前卻成了川普的軟肋，必須擔心農業州選票可能流失，影響11月的大選。在這種情況下，川普雖然表面上嘴巴硬，最後願意為香港出多少力，十分值得懷疑，這些當然都在北京的評量當中。

何況美國在香港同樣擁有龐大利益，除了每年鉅額的貿易順差，還有數以千計的美國公司駐在香港，更不用說香港是美國全球耳目的基地，駐港人員逾千，美國如果打出這張牌，肯定也是傷人自傷的七傷拳。因此，各方預估美國最可能的做法，將是繼續維持香港獨立關稅，只限制敏感高科技設備出口香港。這對中方當然有傷害，但相較於「完全管控香港」的收穫，仍屬可接受的代價。

上周美國白宮公布《對華戰略方針》，承認過去數十年對中國政策失敗，決定改變對中國政策，採取公開施壓，遏制中國經濟、軍事、政治等多領域的擴張，被大陸外長王毅以「新冷戰」形容。新冷戰是否成形、如何成形，目前仍未有確切定論。但中美從1979年建交至今，兩國關係的正常化，其實就是美蘇冷戰下的產物。當年美國為了對抗蘇聯而拉攏中國，並協助中國從文革後的廢墟中站起，如今時移勢易，美國能否聯合各國遏阻中國，在「新冷戰」中勝出，港版國安法這一仗，很可能成為分水嶺。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）