鑑於香港街頭的抗爭不斷，中共決定推動香港國安立法。蔡總統一反過去所謂關懷香港人民福祉的口氣，透露出要把香港停止適用《港澳關係條例》，將香港視同大陸處理的意向。蔡英文此舉若是成真，不僅是香港人，就連台灣人都應從中領悟到民進黨惹事後，「要死，死道友，不死貧道」的行徑。

中國大陸或者香港，就算民進黨政府不把他們當成兄弟，也都是我們關係極為密切的鄰居。即便民進黨政府把他們視為眼中釘、肉中刺，那也不必一定得故意去東惹西惹，硬要把他們激化成「不是你死，就是我活」的死對敵。

很不幸，民進黨政府就是這麼個愛惹事的政府。他惹的事，自己不負責任，卻要別人承擔惹事後的苦果。先從美國最新一件反台裔記者的事例說起。來自台灣的CNN記者陳亦芃在美國南卡羅萊納一處海灘採訪時，因戴了口罩，被民眾朝她大罵「摘下口罩，滾出我的國家」。陳亦芃的遭遇當然和川普總統經常把「新冠肺炎」，故意講成是「中國肺炎」、「武漢肺炎」有關。而民進黨政府故意把「武漢肺炎」掛在嘴上，處處和川普同一個鼻孔出氣，指責大陸處理疫情的方式，也和陳亦芃的遭到歧視脫不了干係。

對付大陸，民進黨政府沒本錢又缺本事，卻又經常擺出一副要台灣獨立的模樣，挑對岸的最敏感神經打，惹得對岸必須得說出一番狠話。而等到對岸說出硬話，民進黨政府卻又拿來宣傳，說對岸要武力犯台。說真的，中共要是真的被惹到必須武力犯台，民進黨政府可能也只是兩手一攤，要全台灣人承擔苦果。

香港的例子最明顯。香港爆發反送中時，台灣正舉行總統及立委大選。民進黨明著暗裡，以各種形式介入香港反送中運動，表面上給人家他們關心香港人福祉的印象，實地裡卻是出口轉內銷，把反送中當成台灣內部的選舉議題，從中撈取政治及選舉利益。

如今，民進黨勝選繼續執政，香港反送中所引發的問題不僅沒有結束，反而更為嚴峻，迫使中共決定通過港版國安法。此次立法是否會破壞現行的「一國兩制」，尚待觀察，蔡總統卻已經準備和香港切割，未來很可能把香港視同大陸處理。

大家都知道，《香港澳門關係條例》與《兩岸人民關係條例》最大的不同是，我們給予香港人民、團體如同「外國」或「僑胞」的待遇，無論在商業投資、租稅待遇，或來台居留上，都與大陸人民有很大的差別。就在這個當口，民進黨政府如果真的要修法停止香港適用《港澳條例》，不管是一部分或全部，那麼，這等同於是把幫民進黨政府打下第2任天下的香港，丟棄不顧。這會讓香港人，甚至台灣人怎麼想？

（作者為資深媒體人）