蔡英文與賴清德520總統及副總統就職大典前，5月15日跑總統府記者大都接獲署名蔡魯蛇「tsailoser」的匿名信，內容除了打賴宮鬥劇本，民進黨赤裸裸地介入媒體操作與國家通訊傳播委員會（NCC）人事，更叫人瞠目結舌。

駭客內容一傳出，總統府第一時間企圖以文件經變造掩飾，經國安團隊介入定調府被駭，綠委再跳出來指稱是對岸駭客惡意攻擊，刻意轉移民進黨內鬥內容，但駭客拋出的4封電子郵件，共夾帶了11個檔案，且選在蔡賴520就職前拋出震撼彈，有如台版「維基解密」，攻擊計畫明顯蘊釀已久。

駭客內容的真偽及動機有待國安及檢調追查釐清。宮鬥劇本中夾藏的媒體操作模式，毫不避諱的下令網路總動員及操作綠營特定媒體、配合特定名嘴，針對目標舖天蓋地的發動攻擊，操作套招井然有序，如果不是駭客流出完整劇本，很難想像當年高喊黨政軍退出三台的民進黨，執政後竟如此操作媒體。

人事安排是駭客主要內容之一，除了總統府資政、國策顧問及考、監委員等，最令人驚訝的是NCC與公廣集團的人事安排，行政院長蘇貞昌挑明伸手介入，還把NCC主委陳耀祥叫來訓話。駭客內容更點名新提名3名委員有2人偏綠，可以處理中天，NCC獨立機關屬性已蕩然無存。

民進黨運用其執政優勢，黨政資源全面灑進綠營特定電視台，連主管機關NCC委員都己設定入選，完全無視媒體的公共性，如此反民主潮流的作法，卻未見昔日反旺中學者出面批判。或許，這些滿口新聞道德、媒體要公正客觀的傳播學者，正努力扮演政府傳聲筒，期待「被點名」就可以學而優則仕了。