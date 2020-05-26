北京檢討了從「占中」到「反送中」的發展，大致認為當下的香港情勢可能成為其國家安全的破口，也為了因應香港可能的進一步情勢，因此提出「港版國家安全法」，結果惹得若干國家一片譁然。

平實而論，香港的確需要一部國家安全法。從歷史沿革看，香港所以沒有國家安全法，前此是因為它是英國殖民地；且在冷戰時期，香港也是全球三大間諜的情報交換中心之一，更不可能有所謂的國家安全概念；這也是為何時至今日，美、英等國仍在香港有超過千人包括情報人員在內的各類工作人員的傳統。一旦國安法出現在香港，則傳統的諜報工作要如何自處？這些國家為了本身的利益，如果不出來反對，那才是見鬼了。

同時，若由當代的情勢發展來看，很諷刺的是，所有當下反對香港國安法的國家，包括美、英，甚至台灣在內，本身卻都訂有國安法。

在沒有國安法及相關法令規範下，的確有清楚的證據顯示，美國相關單位甚至是國會的金流，可直接流到香港的個人或公司帳戶而不受約束。這在任何國家或地區都不可能容忍的，更何況，這種金流還可能涉及國家安全與社會秩序的破壞，北京要能容忍得下來那才是怪事。

明白了這些，什麼「國安法會影響香港的自由民主」那一套就可以免了，不用再拿出來騙人了，這不過是赤裸裸的國家利益鬥爭而已。但民進黨政府的介入方式與角度都很令人吃驚。一個最簡單的例子，在港版國安法的說法出檯後，民進黨政府居然說要廢止《香港澳門關係條例》，那澳門在2009年施行《國安法》時，當時的民進黨為何沒有要求廢止《港澳條例》？

更何況，台灣每年經由香港出口、轉口的貿易量占總貿易額的12%，這對台灣經濟的影響要不要事先評估一下？

批評者多謂，港版國安法一出，香港的「一國兩制」就會成為「一國一制」，其實，這些說法不過是自己找的理由罷了。一國兩制的前提是一國，而後有兩制；港獨一出，是對一國的挑戰，何來討論兩制的空間？如果北京真的拿出「大陸版」的國安法硬要香港吞下去，那罵罵北京，說一國兩制壽終正寢，成為一國一制還有點道理，現在給的是「香港版」，又有何錯？

當然，從在台灣的中華民國角度來看這個議題，是有幾分尷尬：中華民國在1911年成立時，和1947年《中華民國憲法》施行時，香港都還是英國殖民地；而1949年中共建政，1950年英國在外交上承認中共是代表中國的唯一合法政府，柴契爾夫人1983年和鄧小平會談，把香港交還給中國；就此一延續看來，台北是有些局外人、夠不到此議題的感覺。但如果從中華民國傳承於滿清而迄今仍存的立場來說，那麼，此一發言地位的正統性則無庸置疑。

當然，如果是搞「中華民國台灣」，那就完全只能排排坐、吃瓜子，做個觀眾了。

（作者為資深媒體人）