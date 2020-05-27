無色覺醒》 劉必榮：仰望美國伊朗之間！伊拉克夾縫看臉色？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第639集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「仰望美國伊朗之間！伊拉克夾縫看臉色？」。

前陣子川普在推特(Twitter)上聲稱，若美國波斯灣艦隊再被伊朗革命衛隊騷擾，得直接擊沉。此話一出，再度讓中東紛擾躍上新聞版面。其實美伊的衝突由來已久，再行石油制裁和暗殺蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)將軍後，對峙情況隨之加劇。同時，也讓身處兩大強間的伊拉克處境更為尷尬。

雖然美國在伊拉克扶植了親美政權，但由於伊拉克主要仍為什葉派，因此什葉派為首的伊朗對伊拉克同樣具有一定的影響。也就表示，伊拉克的任一決策皆需得到美伊兩國的點頭應准，否則也難以成行，由伊拉克國會所選出的新任總理卡迪米(Mustafa Al-Kadhimi)即為此例。

2019年底前伊拉克總理馬蒂(Adil Abdul-Mahdi )政府陷貪汙風波，在無數民眾上街抗爭壓力下，馬蒂最終被迫辭職下台以示負責。隨後幾個月總理職缺一直懸宕難產，好在美伊兩強與伊拉克多月的折衝樽俎後，前情報局長卡迪米順利出線成為新一任的伊拉克總理，成功化解了僵局。

據了解，其實卡迪米當初根本不是兩國的口袋名單。不過鑒於他優秀的操作手腕且得與兩國打交道，才成為美伊的最終人選。像是與伊拉克民兵協商尋求共識或跟美談判爭取伊拉克的石油豁免權等，皆能看出他處理政治上的絕佳表現。可是也別高興太早，未來的伊拉克仍有許多問題待解決。

新冠肺炎(COVID-19)的疫情在伊拉克還未趨緩，政府所採用封城的方式竟不幸給了ISIS餘黨死灰復燃的機會，埋下未來安全上的隱憂；除此之外，伊拉克的國家收入多來自石油外銷，近期的油價下跌嚴重衝擊了國庫收入，當然也波及到了民生工業。而且，隨著伊朗的勢力持續擴張，伊拉克的新總裡卡迪米恐還將面臨如何有效平衡美伊兩大國勢力的等這些棘手難解的問題……更多分析請看影片解說！