衛福部長陳時中日前拋出調漲健保費用的構想，為健保財務改革開出第一槍。陳部長勇於任事，且勇敢拋出「逆風」的改革主張，當然令人敬佩，而醫護人員長期處於高風險、高工時、且收入遭壓抑的工作環境，相信國人也理解有其改革之必要。不過，健保財務問題錯綜複雜，開源、節流、檢視分配結構與政策目標等，缺一不可。在討論調漲健保費之餘，我們也希望主事者可以重新檢視，這個「大鍋飯」，是不是在什麼地方有漏洞，應該適時的填起來。

健保對他人侵權行為、職業災害或加害給付案件中的醫療支付，就是明顯的財務破口。在一般的財產保險中，如果被保險人是因為第三人的行為而導致損失的話，保險公司（保險人）在給付賠償金額予受損害人（被保險人）後，將轉頭向加害的第三人請求損害賠償，這就是所謂的保險人「代位求償權」（例如，我國保險法第53條）。但在全民健保法的95條中，僅有在「公共安全事故」或是「重大之交通事故、公害或食品中毒事件」中，若受害者對第三人有損害賠償請求權，健保署才會向該應負責的第三人求償。

其實在2017年修法前，健保署的代位求償權範圍更限縮，（1）在「汽車交通事故」中，是向強制汽車責任保險的「保險人」（非肇事者）求償；（2）在「公共安全事故」中，也是向強制投保責任險的「保險人」（非加害者）求償；（3）在「其他重大交通事故、公害或食品中毒事件」，需先向有投保的「保險人」求償，如果沒有保險人，才向加害的「第三人」求償。在這三類事故以外的事件，健保署是沒有代位求償權的。直到2015年八仙塵暴事件出現重大傷亡及沉重醫療支出之後，立法者才提案，擴大健保署代位求償的範圍。

但即便修法後，第三人加害行為或應負責案例中，最終由健保全民買單的情況仍比比皆是。例如刑事案件中的鬥毆傷害行為，或是應由雇主負責的職業災害案件，加害人或雇主往往在和解過程中豪氣的表示「醫藥費一定完全負責」。但在全民健保的保護傘下，這些不屬於「公共安全事故」或「重大之交通事故、公害或食品中毒事件」的類型，健保署支付醫療費用後，無從對加害人或雇主請求損害賠償。而傷者的住院、開刀等醫療支出，因為已受到健保給付，也無從另行請求賠償。加害人或雇主所要負擔的「醫療費」，最後往往只剩下傷者的掛號費或少許健保自付額。

許多論者甚早倡議，健保署應對所有的第三人應負責之行為，要有全面性的代位求償權，以免出現這種「老王砍人，全民買單」的荒謬結果。但過去健保署都往往以人力不足、進入訴訟程序後曠日廢時、獲償金額過小而不符行政效益等「難處」，不願提案修正健保法第95條，採取全面性代位求償權。立法者也展現相當的體諒，在立法理由中提到要平衡代位求償的實際效益，因此將範圍限縮為重大公安公害等事件。

其實，在民間的商業保險中，代位求償也都是面臨健保署相同的困境。難道一般車禍板金糾紛就不曠日廢時、瑣碎惱人？但保險公司在出險後，一樣對第三人追訴求償，雖不至於到一塊錢不能少的斤斤計較程度，但對於整體保險的財務健全仍然不無小補。健保署應考慮向民間保險公司取經，將代位求償業務委外處理，並且精算可能的求償金額比例，將這部分可能獲取的收益納入健保費調整的通盤考量之中。

健保署全面性的代位求償權，不僅應對健保財務狀況有所挹注，更重要的是建立起「外部成本內部化」的問責系統，讓該負責的人承擔應負擔的醫療費用，進而未來對侵權行為或職業災害等投注更多的關切，「超前部署」來避免未來傷害的發生。否則，民眾繳納調漲的健保費，卻讓加害人節省損害賠償支出，立法者或主管機關恐怕不能不面對。

(工商時報)