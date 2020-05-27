在大陸南京中華門外，我家有幢三間兩廂的瓦屋，那是父母生前克勤克儉從牙縫裡省出來的，雖然不是豪宅，但對我們姊弟三人而言，意義卻是非凡，因為它是我們永遠不可遺忘的根。

那年，大陸掀起台胞熱，姊姊曾去函南京地政局詢問房屋事宜，但因下文不夠明確以及自身忙碌而擱置、直到我退休時才把棒子交給我。當時我雖迫不及待地飛去南京，但對房屋收回之事只是先行探個虛實而已，真正重點則在一睹闊別很久很久的老家。

少小離家老大回，但因鄉音未改、街名依舊，因此，當我邁出玄武湖旁中央車站後，即時就融入了人群，無絲毫隔閡，沒半點生疏，只是近鄉情怯，心情特別沉重。

尤其出了中華門、走完掃帚巷，突然映入眼簾的景象令我大吃一驚，沒想到童年時的綠油油美麗小村已不復存，取而代之的卻是一片牆垣斑剝破敗不堪的矮屋。當我駐足31號門前時，心中悲戚不能自己。我含著淚不停地朝它打量，雖然它因受無情的風霜摧殘而鉛華褪去，但在我心裡，它卻正如年邁父母，不僅不會嫌棄，反而更加敬畏地深愛著它。

我一面用相機捕捉它滄桑痕跡，一面悄悄地窺探屋內的動靜。也許就因為我的動作，屋內突然跳出一位年輕人，帶著敵意責問我是誰，當我表明是屋主之子時，不料他竟然以房東之孫自居，接著竟下起逐客令。我當時心有不甘但又無可奈何，只好強忍怒火離去。

翌年，我抱著必成的決心攜房契紙影印本再度飛往南京，正式面對地政局，最終讓我在他們的都市計畫部藍圖室裡，肯定了家產的存在。於是我滿懷凱旋般的心情直奔老家，這次沒有碰見那位不友善的青年，倒是一位風燭殘年、滿臉皺紋的老婦在屋內朝我招手，當我跨過那久違的門檻時，心頭一陣酸楚，淚水瞬如泉湧。也許我的激動說明了一切，老婦人毫不遲疑地逕自領我到客廳，所謂的客廳，其實就是她的臥室。一小床、一小桌和兩小木凳，如此而已，窮困家境盡顯其中。

她有氣無力地表白一直盼望著這一天，接著細說從頭，傾吐多年來無盡的辛酸。原來自從我家去了台灣，她父親就悉心替我家守住這個宅子，沒想到因沾著這一絲台灣遠親關係，文革期間慘被整肅，最後死於牛棚。她父親是位極講義氣的人，臨終前還不忘交代她繼續替我家維護這個宅子。

如今，她和做苦力的獨子守在這兒相依為命，日子雖然清苦，好歹有個存身之處，只是政府為了整理市容，各處舊屋不斷拆遷，給她們母子帶來極大的精神威脅，她們將因沒有產權而面臨絕境，而我的出現無異是她們日日期盼的一線曙光。在短短一個小時相處中，她除了吞吞吐吐隱隱約約道出心聲外，剩餘的就是串串無助的嘆息，此情此景使我突生惻隱之心，不過自忖只是姊弟的代表，不便給她任何承諾，於是在告辭之前，提出一個兩全其美的建議，她去籌款，我回去遊說廉讓。

隔年的春天，內子和我同遊黃山，在南京歇腳時，我們提了一籃水果前往老家探望那位可憐的老婦人，而那暗藏籃底的房契紙和棄權書則是我一手策畫的，姊姊、弟弟甚至身旁的內子都被我蒙在鼓裡。（高歌／新北市）