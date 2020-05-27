我司於大陸有諸多分公司，而主管考慮不耽誤正常上班時間，但卻能落實每天追蹤每地的銷售進度，於是實行了早會制度，那段時間於早晨七點半準時聯繫各個分公司，而因我只是個小職員，必須與同級同事每周輪流七點先至公司將視頻（視訊）相關設備架設好。

視訊會議聯結各地

早在新冠疫情之前，公司就已經養成了各地遠端視訊會議的工作日常。

螢幕上設好後，會出現各個分公司的會議室，令人佩服我司是如何經過歲月累積建立起如此之大的事業版圖，而銷售組會準備好日報、周報與月報來追蹤同期與達成率。業務部門往往得辛苦耕耘客戶並顧及各個公司產品線，但若有做出成果，也是更容易突顯「超級業務員」的光環。

而於大陸全部執行「北京時間」，不管於大陸東、西、南、北全為遵照一個時間制，因此由視頻上可看見廣州分公司有強烈的陽光射入，而烏魯木齊的辦公室窗外天都還沒亮呢！而觀察各分公司的腔調也是很有趣的部分，我很喜歡聆聽天津腔、廣東腔、福建腔、河南腔、北京腔等等，往往需要聚精會神地傾聽，但在這塊大陸上能體驗這些文化與特色，令我感動能於年輕來此地拚搏一場。

在對岸找到事業版圖

我的工作是在總部設計營銷方案，但也需要諮詢地方分公司領導的意見，畢竟各地的政策因地制宜、消費行為也不同，能徹底幫助業務的推展才是好的營銷計畫，分公司領導總是細心並有耐心地給予我們年輕人建議，讓我覺得從工作學習到最多的不是公司資料與報表、而是來自平常人與人互動與團隊合作；平常電話溝通久了也慢慢建立起互信的基礎、而藉由每天的視頻會議、看見他們的面貌，也更增添一些親切感。

有些人詢問我為何一畢業就於大陸發展與工作，而我總回答，我想得到多一點的體驗與工作經驗，能制定各大區不同的營銷計畫、傾聽並努力克服各地的用語與腔調、看著屏幕上不同分公司的裝置與擺設、內心總澎湃與激勵自己往上爬，並有機會至銀幕另一端的每個分公司參訪走走，這些一點一滴的回憶，真不確定在台灣工作是否能找的到？但我確定在對岸找到一塊值得我追尋的事業版圖。

（青檸檬／台北市）