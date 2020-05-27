大陸全國人大審議「港版國安法」，不只影響陸港關係，也引發對統一後兩岸關係的聯想。有港媒指出，今年是《反分裂法》15周年，人大常委會工作報告也提到兩岸問題，大陸涉台法律可能會有動作。

「港版國安法」看似「突襲式」立法，其實早有跡可循，去年10月中共十九屆四中全會明確指出，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，這段文字完全照搬到「港版國安法」的全稱，可以說去年10月中共中央就已下定決心，要用法律武器整頓修例風波。

接下來是人的布局，今年2月，副國級全國政協副主席夏寶龍，兼任國務院港澳辦主任，原主任張曉明雖維持正部級，但被降為副主任；港中聯辦主任駱惠寧兼港澳辦副主任。原本中聯辦、港澳辦、港府，誰也不隸屬誰，平行機構相互尊重，在夏寶龍、駱惠寧的人事布局後，港府立刻矮了半截，港澳辦與中聯辦的工作更加協調，更有利於北京中央統籌對港工作。

今年4月關於香港設置中聯辦的法理依據，是否是根據《基本法》22條，引起爭論，港府原本有自己的看法，後來幾度改口，最終附和中聯辦說法，推翻自己原本的解釋。上述脈絡，可看出中共整頓香港的決心。

「港版國安法」像是掀開了潘朵拉的盒子，不但對香港產生根本性影響，也對中美、兩岸關係帶來深遠影響。習近平去年曾提出探索「兩制台灣方案」，但未見具體內涵，港媒報導大陸將思考台灣版的國安法，希望只是媒體臆想，沒有台灣方案內涵，先定台灣方案國安法，兩岸心理距離會更遙遠。