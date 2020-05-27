從2009年比特幣問世以來，數字貨幣將如何衝擊金融市場的相關討論從來沒有中斷過。10年多之後的今天，比特幣即使成為具有交易以及價值儲存的貨幣，價格節節上漲，還沒有跡象顯示它會撼動主流貨幣的地位。不過，這個現象可能快要到結束的時候，最近一些發展讓傳統通貨被數字貨幣顛覆的可能性開始被重新檢視。

數字貨幣有可能顛覆傳統貨幣的原理，和許多金融科技所發展出來新行業的原理一致。例如P2P借貸平台，如果可以成功運作，就取代了部分傳統銀行業務。當然這牽涉到風險，不過P2P借貸平台也有一些方法可以對風險進行若干管控。每個人可以接受的風險程度不一樣，如果P2P借貸的風險是在大多數人可以接受範圍內，而交易成本又比現在的銀行服務便宜很多，它勢必會在市場占有一席之地。

目前美元國際匯兌系統最重要交易機制就是SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）。我們每個人在做跟美元匯兌有關的時候，都會接觸到這個用電報來進行的制度。例如甲要匯一筆美元給乙的時候，通常是透過甲的往來銀行，經由這家銀行在紐約幾家特定銀行的帳戶，轉給乙的往來銀行在那家銀行的帳戶，然後再轉到乙的往來銀行而到達乙的帳戶。這個交易所使用的技術古老，而且昂貴，但無人能撼動。美元在國際金融享有獨占地位，這個體系也跟著享有獨占利益。

如果「臉書幣」LIBRA問世，大家能想像未來的跨國匯兌將如何進行？臉書在全世界有26億的用戶，就算只有一半的用戶願意使用臉書幣，以後許多跨國的貨幣兌換將不再透過SWIFT系統。矽谷的電腦加上網際網路的區塊鏈，將取代SWIFT系統下面紐約等少數匯兌交換銀行的地位，將對國際金融產生革命性的影響：消費者將受惠，而既得利益者的利益將被大幅削弱；美國中央銀行對貨幣政策的控制力也會受到影響。

如此不難想像為何臉書的執行長祖克柏到國會就LIBRA做證的時候，他被嚴重質疑，而臉書幣被許多人公開反對。總部在瑞士的LIBRA，為了讓各國中央銀行安心，1個月以前出版第2版白皮書，在不放棄LIBRA連接一籃通貨的基礎上，鼓勵各國節點夥伴自行發展基於各該國法定貨幣的穩定幣。該白皮書也提出一些治理上的強化，希望能藉此讓用戶增加對臉書幣的信任。

目前為止還沒有跡象顯示臉書會很快發行數字貨幣，也還沒有跡象顯示既得利益者將容忍臉書幣的出現。但是最近有另一則新聞出現，就是中國大陸的DCEP，也就是用來替代現金的數位貨幣，準備在蘇州等4個城市做定點測試。這個數位貨幣和臉書一樣，採取區塊鏈方式管理，交易紀錄將採分散式帳本儲存。

台灣業界對於數位貨幣的前景有很多討論，有不同的意見。有人看好LIBRA，也有人為美國政府不會讓LIBRA取代華爾街地位；有人看好大陸的DCEP，也有人覺得這會讓現金的持有人可追溯，而看衰它的未來。不過在各種不同的聲音當中，有一種看法值得我們重視：中國大陸推數字貨幣的真正目的不在於國內流通，而在於讓人民幣國際化。

依據這種看法，中國大陸推行數字貨幣的終極目標應該是要用這個幣來推廣與周邊國家的貿易和投資關係。大陸有很多鄰居需要進口其物品或基本建設服務，有可能接受和人民幣掛鉤的代幣或是數字貨幣。何況這個數字貨幣是在區塊鏈分散式管理之下：大陸可以讓周邊國家都有經過審核後的合格代表進入交易決策委員會，一如臉書的LIBRA。這樣一來，這個基於區塊鏈的分散式帳簿系統，就非北京中央銀行獨占，而是各國共管，如此更有可能被其他國家接受，讓人民幣國際化。

台灣有一位金融科技的年輕創業家曾經預測，如果中國大陸數位貨幣朝這方向做，而且開始展現成果，那美國政府就會放行LIBRA。原因很簡單，臉書幣固會影響到華爾街既得利益，但它畢竟是美國公司；美元要繼續獨占全球金融匯兌體系，與其看到另外一個數位貨幣壯大而取代SWIFT的地位，還不如讓臉書幣上市。

果真如此，對於一般法人或自然人而言，將是好消息，因為他們會多出一個交易成本較低的選項。果真如此，那麼李白的詩句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，就可以套用到數字貨幣上了。我們不敢斷言這一天是否會到來，但是DCEP的實驗性落地，有可能代表華爾街的古老而昂貴的系統或許有一天會真正遭到金融新科技的挑戰。

（作者為大學講座教授）