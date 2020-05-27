如何理解北京制定「港版國安法」的背景和意涵？如何理解香港在當下國際格局中的地位？2015年上映的香港電影《赤道》，是一個絕佳的觀察角度。

影片中，南韓生化武器意外流入香港，飾演香港警察的張家輝一度認為把武器尋回移交韓方就算完成任務，而飾演北京國安高層的王學圻卻堅決不允許。張家輝輕信了「香港人優先」的論述，卻忽略了張學友飾演的大學教授才是反派「赤道」，發現時已後悔莫及，慘遭殺害。影片最後，王學圻與張學友在第三國的冰天雪地間正面過招，故事戛然而止。

《赤道》是少有觸及香港捲入國際政治角力題材的影片，該片主創團隊與另一部極貼近現實的經典警匪片《寒戰》系出同門。可以說，《赤道》情節所折射的現實，對今天理解去年香港政治動盪與此次「港版國安法」很有幫助。

必須承認，香港過去100年形成的自由法治、多元開放、專業治理，已經成為全球發展的標竿，九七後香港反對力量仍有一定合法活動空間，也讓香港政治保持動態平衡，有利於香港政制民主化的推進。上述制度價值等優異資產，固然歸功於一代代香港人自身的努力，但如果從全球和歷史的角度看，這只不過是中西競合下雙方在緩衝區上的妥協安排。

因此，從台灣角度看，出於道德、情感、歷史等層面，當然會對「港版國安法」的影響高度關切，甚至憂心忡忡。但事實上，我們必須要冷靜認識到，香港冷戰後只不過是中國大陸與歐美戰略利益的交匯點而已，要更清醒看到香港局勢背後牽動的國際角力和「百年未有大變局」。

首先，「港版國安法」最核心的一點就是北京的中央級國安部門將合法地駐港履行權力，相較而言，其他文字、制度或審判上等細節安排都不重要了。事實上，港英時期，英方情治機構就在港設立「政治部」，包括國共在內各股力量在港活動情況，英方都有所掌握。但考慮到當時的冷戰局勢，以及英國是最早與北京建交的西方國家，英方自始至終都微妙處理香港各派力量的平衡。

1997年政治部撤銷後，據傳仍對香港維持各種聯絡和影響，相應地，由於《基本法》23條在2003年本地立法受挫，大陸始終未能獲得填補英方撤出後留下「國安破口」的法律授權。再加上大陸剛進入WTO，仍尋求與西方建立合作大關係，因此香港在九七後20年反而因「不設防」，變為全球各股政治力量布局最深、影響最複雜的城市。

大陸之所以選擇在此時出手，一方面當然是受到去年「反送中」事件所刺激，但另一方面也是當前國際力量對比下的必然產物。從目前來看，即便香港社會出現激烈反抗，「港版國安法」應該毫無爭議地通過並執行，這無疑是中國與以美國為首的「五眼聯盟」歐美集團之間彼此關係發生結構性轉變的第1張骨牌。

香港未來一段時間勢必出現動盪，經濟、金融指標的下挫也在所難免。不過，這是否意味著「紐倫港」三大金融中心地位的喪失？是否意味著港元與美金聯匯制度就此完結？未必如此。香港始終都是中西方戰略利益和力量的緩衝區，這次立法只不過是主導權的一次轉移，恐怕不會根本動搖其緩衝區的定位。

（作者為智庫研究員）