最近李克強總理在「人大」政府工作報告中，並未提及「九二共識」，引起台灣了各界的關注，但在後來政協主席汪洋以及人大委員長栗戰書的報告中則都有提到「九二共識」，顯示在大陸方面，仍然堅持「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針。而央視則說對台工作大政方針，本來就包括「一個中國原則」、「九二共識」、「一國兩制」。其實更根本的來說，大陸解決台灣問題的基本方針「和平統一、一國兩制」，始終沒變，不因某次致詞或報告沒提到就有變化。

「九二共識」的緣起是九一年兩岸開始事務性協商，文書驗證及掛號信函查詢等議題，雖實質協議內容雙方已經同意，但大陸要求在協議前言加上「一個中國原則」，我方堅不同意，九二年十月在香港會談也無結論，直到十一月，雙方同意以口頭聲明方式表述，透過互換函電，互表尊重與接受。我方表述最關鍵的兩句「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。當時媒體編輯下了標題「一個中國，各自表述」或「一個中國，各說各話」。

有了這個共識，兩岸才能翌年在新加坡進行兩岸分治以來首次官方授權的協商。所以歸納來說，九二共識「緣起」是我方不同意大陸的一個中國原則，「形式」是互換函電，並非簽字的協議；「內容」是各自表述﹔「作用」是雙方各有台階可下，擱置爭議，務實協商。

這個共識在2000年時，因為政黨輪替，當時陸委會主委鑑於民進黨不容易接受一個中國為名的共識，於是模糊化以「九二共識」名之，後來陸方也開始採用此名詞。但2000年到2008年民進黨執政，雙方沒有互信基礎，也無共識，兩岸關係跌落谷底。

2008年國民黨恢復執政，雙方在「九二共識」基礎上恢復協商，我方的立場是「一個中國，各自表述」，在我方主場時，我方說法，對方並未表示反對。即使在大陸客場協商，筆者也曾在正式開場白中提及「各自表述」，對方也只是私下表示不同看法，但不影響兩岸的「互信」，因為他們知道國民黨的政策不會表述到「台獨」去。

2008年至2016年，兩岸對於「九二共識」內涵並無爭議，但是四年前民進黨執政，堅不承認九二共識，而大陸方面就把九二共識的內容加以緊縮，成為「體現一個中國原則的九二共識」，其實這是偏離了原來的共識。2008年3月26日，在馬英九當選總統後，胡錦濤致電美國布希總統表示「雙方認知一個中國，但同意各有不同之定義」。2018年3月美國亞太副助卿施大偉在國會聽證會上也表示雙方「同意對一個中國的意涵有不同的解釋」。換言之，「九二共識」的原意，兩岸原本是相互尊重的，美國也有相同的認知。

蔡政府對九二共識堅不承認，去年更進一步扭曲，1月2日習近平在告台灣同胞書40週年講話時提及「一國兩制台灣方案」，蔡政府隨即將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號。其實「九二共識」是統一前兩岸協商用，至於「一國兩制」則是大陸對統一後的想法，而這個安排台灣朝野政黨均不接受。陸方對於蔡政府的扭曲遲到1月16日才由國台辦回應，公布了雙方1992年往來函電，這是陸方首次對外公布，可看出原汁原味的「九二共識」，原文很長，但其精神確實是各自表述。

有人說九二共識已經翻頁，但史實不會因翻頁就不存在，更不會因為翻頁就變形扭曲。原汁原味的「九二共識」是兩岸都要珍惜的，九二共識不是不能改，但要找到兩岸共同接受的新共識並不容易，在未找到新共識之前，兩岸當局都要回到「九二共識」的原意，台灣方面如果反對共識一詞，稱之認知或諒解亦無不可，但重要的是不能否認「一個中國各自表述」前面的四個字，因為這才是蔡英文總統就職演說中所指的中華民國憲法內涵。至於大陸方面也不能強調體現一個中國原則的「九二共識」，因為共識「緣起」就是我方九一年不同意簽署文書驗證協議的原因。雙方互讓一步，回到「九二共識」的原點，不再偏離，才是反轉低迷兩岸關係的拐點。

（作者為前海基會副董事長兼祕書長）