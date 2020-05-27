蔡英文520就職演說和李克強政府工作報告先後公布。涉及兩岸事務的段落分別僅有307字和108字。然而，這寥寥數百字足以吸引一些媒體和專家咬文嚼字，兩岸關係的敏感、複雜與微妙可見一斑。

嚴格來講，兩份文稿並無很強的可比性。蔡英文貴為總統，一言九鼎，4年1次的就職演說動見觀瞻。李克強雖身為總理，名義上掌管內政外交國防等全面工作，但對大陸外交、軍事、情治、涉台等事務並無決定權，甚至國台辦看似隸屬於國務院，實則一個機構兩塊牌子，直屬中共中央。因此在涉台問題上，習近平比李克強更有發言權。

儘管兩者不可完全同日而語，但機緣巧合接踵發表，箇中信號不容忽視。從篇幅上看，兩岸論述只占蔡英文演講全文的5.3%。李克強的報告則被陸媒稱為改革開放以來篇幅最短的，涉台部分更是一筆帶過，雖然字數多寡不能說明一切，但至少表明兩岸關係並非兩岸政府的核心關切。

根據陸媒對約1萬字的政府工作報告的概括，今年大陸的重點工作依次是抗疫、財政、減稅降費、就業、創新、消費等。即使在港澳台部分，焦點也是「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。事實上，除了涉台媒體和專家，大陸鮮有人關注那108字的表述。

蔡英文演講的主旨是塑造台灣人的命運共同體認知，並用較大篇幅侃侃而談產業發展與社會安定之策。兩岸論述只出現在第三版塊「國家安全」，而且只占1/3。眾所周知，兩岸關係對台灣有全方位的影響，絕不僅限於國安領域。在兩岸之間謀求「脫鉤」的蔡英文應該是刻意壓低了兩岸關係的權重。但這也從一個側面警醒了大陸輿論場上一些喊打喊殺的民粹主義者，台灣社會並不是只有統獨之爭，台灣人和大陸人一樣優先關注經濟發展和民生福祉，希望自己和家人能夠過上好日子。

從內容來看，蔡英文的307字和李克強的108字都意在穩定兩岸關係，而不是進一步激化矛盾。蔡英文的兩岸路線，其消極無為確實令人失望，但大陸也應當看到蔡英文並沒有因為參與WHA再次受挫而口出惡言，沒有因為對美國一邊倒而公然獻媚，更沒有繼續用「武漢肺炎」刺激大陸民心。可見在兩岸關係的關鍵時刻，蔡英文沒有一味放任仇中勢力橫衝直撞，而是果斷踩了煞車。

李克強的108字裡「九二共識」、「和平統一」、「一國兩制」等付之闕如，引發傾向武統的輿論聯想。但涉台段落開宗明義「堅持對台工作大政方針」，大政方針當然包括上述「九二共識」等內容。國台辦在回應520演講時字裡行間區分了民進黨當局、一些政客和極少數台獨分裂分子。新華社在點評時也希望她和民進黨當局想明白「要給2300萬台灣同胞一頁怎樣的故事，又會在中華民族歷史上留下一筆怎樣的紀錄」。顯然，大陸對蔡英文的克制與善意並非無動於衷，也為兩岸關係留有迴旋餘地。

（作者為大陸大學教授）