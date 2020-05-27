6月6日罷韓選舉馬上就到了，以目前情勢來看，韓國瑜被罷免可能性不小。對比陳菊極可能於6月底風光上任監察院長，兩相對照實在讓人感嘆。

罷免是人民的權力，今天有人對韓國瑜，乃至任何一位當選人不滿，透過合法程序行使罷免權，我們絕對尊重。然而制度就像一把利刃，可以用於正途，也可以被濫用。目前看來，整個罷韓活動，恕筆者質疑，實在充滿著各種不道德，甚至國家機器圍剿的現象，徹底濫用了罷免機制。

首先，1月15日剛連任成功的蔡英文，曾公開說：「這次罷免是民間發起，選舉跟罷免都是憲法賦予人民的權利，我尊重高雄市民，不過罷韓是否會引起迴響，還是要看韓國瑜自己的表現與態度。」而罷免一路走來，民進黨中央也一直強調這是民間發起，不介入。

嘴上這樣說，但實際行為完全不是這回事。立委趙天麟、前高市議長康裕成、議員陳致中成日高調挺罷韓不在話下。最引人非議的是國家機器的不公正作為，比如政府掌握6成股份的台灣高鐵，就在6月6日罷免選舉日前後，推出大學生高鐵優惠。早不出晚不出，在這時候出，儘管高鐵公司矢口否認挺罷韓，但在敏感時間點，推出方便年輕族群（最挺罷韓的年齡層）投票的措施，實在太具爭議性。

再者，中選會同樣也充滿不公正作為。依據記者臉書整理，2017年12月16日罷昌，中選會選前一個月發4篇新聞稿。2020年距離罷韓還有10天，中選會已經發了23篇新聞稿。選前一個月的前20天，已經發了14篇。

依據《中選會組織法》第5條，「中選會依據法律，獨立行使職權。應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。」結果，民進黨不但任命一個政黨色彩極為明顯的主委，現在更對一個高度有利民進黨的選舉活動，成日高調宣傳，深怕不夠熱，這像話嗎？但這一切都不及法務部長蔡清祥可惡。針對罷韓Wecare冒用法務部部徽，撰寫恐嚇韓國瑜支持者一事，蔡部長竟在立法院公開說「能原諒就原諒」，赤裸裸的偏頗Wecare。

要知道民進黨政府可是一個成日敲鑼打鼓查處假新聞的政黨。查處假新聞甚至還被寫入「立法院第10屆第1會期行政院院長施政方針報告」中。政府口口聲聲「積極因應假訊息傳布危害」，結果Wecare擺明了搞假訊息（在自己做的文宣上放部徽，意圖誤導民眾這是法務部做的聲明），這當然是假訊息！而且更有高度的誤導性！

把鏡頭轉到台北，外界盛傳陳菊將接下監察院長之位。儘管蔡總統尚未宣布提名，但依據當年賴清德與蘇貞昌接閣揆、陳菊接府副秘，先前總統府都否認，最後都成真的先例來看，陳菊可能6月底就當上監察院長。

也就是說，韓國瑜落寞離開高市府與陳菊風光卸任，極可能發生在同一個月。沒錯，這一切都是「民主」機制，任何人只要沒被褫奪公權，經總統提名立院通過就可以當監察院長。人民也可以依法罷免民選首長。但一切的前提是「公平」，而今天當裁判自己都下場參賽，這就不再是正常的民權行使，而是無下限的政治追殺！

為何是追殺，又怎麼說是給陳菊的賀禮？要知道，陳菊雖然未與韓國瑜競選，但2018年韓國瑜的勝利，終結民進黨多年在高雄的執政，這公認是對陳菊多年主掌高雄的「政績否定票」，所以綜合各種線索來看，「獵殺韓國瑜，作為陳菊任監察院長的賀禮」極可能是民進黨正在努力做的事情。也就是說，以罷免韓國瑜，來報「韓國瑜否定花媽主政高雄之仇」。「割喉割到斷」的確是民進黨的本性。但這些都只是在拚一黨之私，對高雄的未來有幫助嗎？絕對沒有。尤其我們想想，2018年大選，真正否定陳菊施政的，是韓國瑜嗎？不，是高雄市民。高雄市民用選票說明了，他們毫不眷戀多年來民進黨的長期執政。

綜上所述，這場選舉並非只是對韓國瑜個人的信任投票，而是高雄市長的重新選舉。你是選擇讓韓國瑜再擁有兩年半時間，看他能否改變高雄？還是選擇讓民進黨的行政不中立「奧步」勝利？懇請各位高雄市民審慎思考，做出對台灣民主、台灣政黨良性競爭有利的選擇。

（作者為網路媒體工作者）