罷韓行動已進入倒數階段，卻傳出罷韓團體經費短缺，但礙於《政治獻金法》的規定，罷韓團體無法接受政治獻金，於是民進黨立委提案修法，讓罷免團體和被罷免者未來可以接受政治捐獻；內政部則表示，下會期將提出相關修法。問題是，如果罷免是出於選民自動且理性的行為，何須政治獻金的奧援，而被罷免者若真違法亂紀，選民更不會捐獻。

罷免權是憲法明定的人民基本權力，目的在於提早將不適任的政務官或民意代表汰換下來。先不論現行罷免法的通過門檻是否合理，但罷免的本質應該是自發性的，亦即人民不滿意相關人士的施政或表現，經完成提議及連署程序後，最終由選民投票決定去留，所以罷免的動力是來自基層，以選民的意願為依歸。

因此，如果被罷免者的作為已不被該選區選民所認同，理當不需要大肆宣傳，到處動員辦罷免活動，因為選民自然會站出來投票罷免。就算被罷免者可藉由行政資源，干擾罷免程序和宣傳，只會徒增選民的反感，況且現今網路無遠弗屆，穿透力強、接觸面廣，每位選民都是最佳的輔選員，而且是免費的。

再者，罷免和選舉雖然程序雷同，但性質截然不同。罷免發起者對一位不得民心者的動員活動，一定有許多的義工和物資贊助者共襄盛舉才是，何須外界現金捐獻。除非發起者須要發薪水、買便當、做制服、請行銷公司、下關鍵字、買廣告，甚至是找1450帶風向，否則自發性的罷免活動不需要動用到政治獻金。此外，有了政治獻金的挹注，更可能成為有心人牟利，徇私的管道，不可不慎。

罷韓行動名義上是民間自發的活動，但只要稍有政治常識者都知道，其發起人的政治屬性。其次，泛綠政黨皆否認有介入罷韓行動，但是實際的作為卻是極積的，執政黨甚至是幕後主導，從中央到地方的民意代表，不是私下支助，就是走上街頭挺罷韓，甚至連民進黨高雄市黨部主委的選舉，都扯上「誰罷韓最賣力」之爭，要說罷韓行動完全是自發性的活動，無任何政治勢力介入，恐難以服眾。

罷韓行動開始以來，雙方都指責公權力介入，但證據證明，卻是政府相關機構的動作令人不解，例如法務部的標誌被罷韓團體引用，部長表示諒解；內政部在立委提案後，才說已在檢討罷免法；法務部次長在立法院表示，超過30元不是查賄選的絕對標準。上述種種說詞，怎不令人有時空錯亂之感。

「巧婦難為無米之炊」，任何活動都需要費用，經費的多寡，端視活動的性質與規模的大小，以及義工的參與度。罷免案是要懲罰不當的政客，或是為了追求更好的生活，選民自然會斟酌罷免與否，無須再勞師動眾修法以對。

（作者為致理科技大學副教授）