日本電影的夢幻與純愛，在目前的市場上不如過去受歡迎，更在韓國電影精巧曲折劇情的夾擊下，聲勢減弱不少，但有些東西還真是在日本電影裡面才有，例如《靠北少女》這個無厘頭到莫名其妙卻又能觸動人心的作品。

《靠北少女》女主角是個熱愛死亡重金屬搖滾的樂團女主唱（廣瀨鈴飾），她憎恨整天埋首實驗研究的爸爸（堤真一飾），還在家裡畫線、一邊是爸爸的區域、一邊是她的區域，井水不犯河水；即使如此，她還是老聞到爸爸身上的老人臭，讓她恨之入骨，因此創作咒爸爸死的歌。沒想到唱著唱著，爸爸居然真死了！後來在爸爸同事的說明下，才知道爸爸死亡背後竟有商業陰謀！為了挽回一切，她必須振作起來，想辦法與亡者溝通。

這劇本與其說安排巧妙，不如說是在幽默風趣、看似凌亂的風格當中，織出了異常嚴謹的網，因為發散無焦點的諸多描述，後續都一一收回來，凝聚出意想不到的高點！把荒誕推到極致、轉為漂亮的煙火，打入觀眾內心。

同樣死後的世界，韓國呈現的是《與神同行》、要磅礡氣勢、要淚如雨下；但日本的《靠北少女》真的就是很靠北，根築在爸爸的科學腦以及女兒的搖滾腦造成的差異，厭世女兒整天喊「Death」、「Death」，理科爸爸卻把化學元素周期表當成興趣，任何事情都講求觀察與實證，一心想讓女兒接班他的實驗。兩個世界都很風格化，但是陰陽兩隔之後，反而開啟了溝通之路，只是女兒只能看到鬼魂、聽不見聲音，爸爸無奈玩起比手畫腳給她提示，看著堤真一手忙腳亂實在荒誕！不過「笑」果真是一流！

女主角廣瀨鈴從《海街日記》就拿到「最可愛女高中生」的稱號，她與堤真一的搭配很妙，一路暴衝的女兒與溫吞的爸爸，非常突兀卻又撞擊出趣味來，加上一大堆大牌跨刀演出，妻夫木聰在片中驚鴻一瞥，點亮了原本只是路人甲的角色。片中甚至還出現了正牌日本宇航員野口聰一，讓人一頭霧水，卻也是最大伏筆。相形之下，男主角吉澤亮被這對父女吃得死死，真如角色描述，「毫無存在感」！

本片終究還是講親子關係，曾經可愛的小孩、後來卻大聲對自己喊著「去死去死」，真是父母心中最大的恐懼與夢魘。最近每次選舉（包含下周的罷免案）也都會聽到親子間因政治取向不同而撕裂親情的消息，其實可以參考一下這對父女的處理方式，說出自己的想法，不要批評、鎮壓、勒索彼此，也許等一段時間，又歷經更多的人生挑戰之後，可以學著坦然面對彼此的不同、珍惜彼此的心意。

（作者為作家）