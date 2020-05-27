自從陳時中部長至墾丁開啟渡假模式後，變成各縣市爭先相迎的「人形招財貓」，彷彿只要防疫五月天天團進駐，就是票房保證。而每日的記者會擺出的農產品，變成網路粉絲爭相搶購的熱門產品。但當粉絲前呼後擁地跟著陳時中合照時，雖是萬人空巷，一旦正常上班又打回原形，店家生意變得門口羅雀，顯見內需經濟的消費量能終究有限。而台灣的疫情已經長時間「嘉玲」，醫學專家和經濟學者也都不希望看到台灣「防疫100分、紓困50分、經濟0分」，經濟前景面臨跳水般的斷崖危機。

從桃園機場每月入境人數來看，今年1月分入境數還有196萬人，從疫情開始，至4月分時，入境數降至1.9萬人。台灣的檢疫能量，之前1天約3000件；如果要對外提高入出境旅客數，除了以科學方式選擇可開放的國家外，前提就是要做到邊境檢疫的質與量的提升。質的方面，在於提高精準度，降低偽陰與偽陽性。量的方面，除了縮短檢驗時間外，也要大量提高檢驗數目，以因應可能的疫情衝擊。

目前冰島已在規畫精準防疫的做法，旅客入境時免費普篩，觀光客不用隔離14天，要下載手機應用程式，以方便追蹤足跡，可做為參考。台灣是外貿型的經濟體，姑且不論觀光旅遊，如果商務客遲遲卡在檢疫隔離，相當不利於各方面經濟的開展與活動。

新冠肺炎病毒以善變、千面的姿態登場，在疫苗尚未研發成功之際，防疫作業變成是長期抗戰。根據《LANCET》（刺胳針）今年5月刊登的文章指出，美國紐約2間哥大的醫院，研究超過1100名病患的就診狀況，發現超過80%的重症病患有至少1種慢性病纏身，該研究團隊也指出，超過60%的患者有高血壓、36%有糖尿病；將近一半的人有肥胖問題，這些關聯在其他研究也已多次被提及。

呼籲在疫情舒緩之間，在展開防疫新生活運動的同時，應該針對高血壓、高血糖、高血脂的三高慢性病、代謝症候群的肥胖病症加強管控、預防並早期治療，提升國人身體的健康水準，以避免下次疫情高峰來臨時造成重症的可能性，進而拖垮醫護照護能量。

由於是疫情延長賽，對於醫事人員的防疫功勞，衛福部不能抱有「飛鳥盡、良弓藏」的心態，更不能船過水無痕。例如過去常被提及的「護病比」，逼得許多護理師因過勞而含淚辭職或自我傷害。是否在疫情的空檔中，檢討醫護人力配置，並提高待遇與津貼，避免形成血汗醫護的壓榨制度，持續以超前部署方式提高醫護人力，因應下波的疫情衝擊。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）