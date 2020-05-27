泰國是世界上軍事政變最多、權力交替最頻繁的國家之一。泰國前任國王普密蓬繼位以來，泰國就發生過近20次政變。反過頭來看台灣的罷韓鬧劇，我們是不是進入東南亞的政變漩渦中，只是形式有所不同而已。台灣罷免制度的缺陷讓有心人強加利用，將讓台灣政治與社會走入泰國式的動盪，87萬票當選，57萬票可以讓你下台，選戰永無止境，贏的人不能安心執政，輸的人可以捲土重來，這是哪門子的民主？

2018年底九合一選舉，韓國瑜一人橫空出世，達成不可能的任務，拿下綠軍長期執政的高雄市，連帶促成泛藍大勝，以「一人救全黨」的英姿漂亮翻轉高雄。短短一年多來歷經總統選戰敗走，馬上淪為落水狗，完全呼應了孔尚任《桃花扇》的經典名句：眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。

究竟是什麼樣的因子讓韓國瑜短期間崛起的政治能量一下子崩塌？不得不承認民進黨的鬥爭性完完全全的碾壓台灣所有政黨。民進黨的贏是不擇手段的贏，在尚稱文明的台灣社會，「割喉割到斷」這樣的野蠻行為居然是民進黨權力殿堂中平凡的政治術語。實際在政治攻防中，綠營諸君確實也貫徹執行「割喉割到斷」的政治謀殺，連罷免韓國瑜的戰法都是如此。唯有讓對手害怕，才是真正的不戰而屈人之兵，民進黨的戰略無疑是成功的，戰法更是致命的，不管國家機器追殺還是媒體操作，棍棒旗下，殺人見骨就是讓對手連反擊的勇氣都沒有。

柯文哲曾生動的描述，國民黨把選舉當副業，民進黨把選舉當職業。確實，曾經作為全球最富有政黨的國民黨家大業大，黨國一體化下的黨營事業足以餵飽眾多黨工黨棍，選舉只是他們的例行公事，荒廢到今日已經形成不折不扣的破落戶，完全失去戰鬥力，柯文哲的揶揄一點都不過分。民進黨穿著草鞋打天下，這次沒選上，就什麼都沒有了，破釜沉舟的決心絕對碾壓國民黨。

30年藍綠爭霸，民進黨已經讓國民黨半隻腳踩踏在棺材板上。罷韓這樣一場原原本本的政治鬧劇，居然讓民進黨大綠效率「糾團」，搞成一場活生生的「高雄政變」。這個和東南亞的軍人政變完全如出一轍，只是形式有所差異。試問韓國瑜請假三個月投入總統選舉的罪過，比陳水扁貪污海角七億案更可惡？這完全是一場假戲演到變真戲的台灣政治奇跡，民進黨窮盡黨國之力，大綠小綠一起幹，就是要把韓國瑜趕下台。

當台灣政治變成街頭小混混的玩命戰，今天打輸了，明天繼續拿刀拿槍來跟你幹，就是要打到贏才收手。國民黨的救韓力道，就如同自己的前途一般氣若游絲。除了口號，似乎找不出施力點，國民黨沒有驍勇善戰的戰將嗎？國民黨的這些戰將恐怕還停留在內鬥內行中吧！看來國民黨輸掉不僅僅是台灣這個偏安政權而已，同時輸掉的也是國民黨的未來。

也有人評論，就是讓國民黨徹底瓦解，才能裂解民進黨。國民黨自推翻滿清以後就沒有真正的團結，因為國民黨的敵人滿清政府完全瓦解了；而今天的民進黨和台灣基進黨是以消滅國民黨為職志，罷韓若是成功，國民黨大概也會慢慢消失在台灣政壇，那就讓台灣成為一個沒有國民黨的台灣，且看綠營的派系鬥爭和利益分配繼續在台灣的天空迴旋。（作者為廈門大學博士研究生）