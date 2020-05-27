新冠肺炎肆虐全球，嚴重衝擊各國經濟。台灣疫情控制得當，已經連續44天無本土案例，經濟解封在即，各界無不期盼消費能盡快回溫，蘇揆也裁示若能順利度過第4個14天（等於4個潛伏期），即6月7日起政府將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。據報導政院擬砸460億發「振興券」刺激買氣，依規畫每人花1000元可換3000元振興券，沒有排富及年齡限制，預計7月上路。

折價券的概念是廠商基於競爭或快過期為特定商品的促銷所採用，換言之，是利用折扣誘導消費者購買特定商品。但對政府而言，是在於刺激全民多消費而且能雨露均霑，不需要用折扣來誘導消費，簡單地給票券拿去消費即可。採用票券而不發現金的目的是為直接刺激消費，而不會拿現金去存起來。但票券使用上應該等同現金，即不用限定購買用途，才能刺激買氣擴大各行各業消費，達到雨露均霑目標。

國發會主委龔明鑫日前表示，馬政府時期的消費券效果不如預期，才改成花1000給3000振興券，希望把錢變大和很多企業合作，刺激內需。

事實上，振興折價券即是一種消費券，不同的是要先支出一定金額又限定使用用途，但不必要的限制反而會使政策效果大打折扣。因要先付現購買折價券，有人會因用途不符需要就不會去申購，或有人財務較緊沒錢先付現而只能作罷，換言之，只有鼓勵部分人而不是人人消費，效果不僅打折而受惠特定族群和特定行業，欠缺公平性。

所以，花1000元換3000元的振興折價券，還不如直接發給每人2000元振興消費券，人人可用。但這樣就等同馬政府時代的消費券，而當時的消費券還給每人3600元且不限定用途呢。現在不發消費券反而採用更不具效果的折價券，可謂政策倒退櫓！且和特定行業合作更容易被批保護特定產業或企業而落人口實。

為簡化行政作業手續和時效，建議直接發放消費券，可利用防疫經驗的買口罩窗口，不用預約，不限時段，採實名制取件，人人可領，但票券使用上不限制使用人以鼓勵流通，只限一定的使用期間即可。票券還可以轉售，不但可加速流通，也可讓有現金需求的人可以折價換取現金，人人得利，這才是真正的消費券2.0，相信會比馬政府時代消費券更有刺激經濟效果。

為政不必擔心意識形態，好的政策還要配合有效率的執行力。振興消費券2.0應盡快上路，讓已低迷許久的經濟早逢甘雨，則人民幸甚！

（作者為國立政治大學經濟學系教授）