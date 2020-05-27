2004年8月23日，在國民黨和民進黨兩黨通力合作下，通過了憲法修正案。在公布半年後，依政黨比例代表選出任務型國大代表300人，2005年6月7日國大以249：48票通過。這是從1947年行憲以來，第一次由立法院而非國大提出的修憲案，修正了第1、2、4、5、8條等條文，並增訂第12條。其中具體內容是：

一、立委任期從第7屆起由3年改為4年。立委總額從225人減為113人。其中自由地區選出73人，平地及山地原住民各3人、共6人，全國不分區及僑居國外國民共34人。

二、立委選舉改採單一選區兩票制，自由地區選出73人，每一選區選一人。至於全國不分區則採政黨名單比例代表制，設定5%的最低門檻，必須得票超過門檻的政黨才可分配席次。由於不分區共34席，超過3%即可分配一席，若超過5%則可分得2席。在不分區名單中，婦女名額不得低於1/2。

三、廢除國民大會。立法院對總統、副總統的彈劾案，須經全體立委1/2提議，全體立委2/3決議，聲請司法院大法官審理；經大法官現有總額2/3同意，即宣告彈劾成立。

四、立法院提出領土變更案及憲法修正案，須經立委1/4提議，3/4出席，及出席立委3/4決議，方得提出。提出經公告半年後，由全體公民投票複決，經選舉人總額過半數之同意通過。由於通過門檻甚高，若以中選會公布之2020年總統大選選舉人數共1931萬人為準，必須得到966萬人以上的投票同意，才算通過。這也是過去15年來沒有任何修憲案通過的原因。

基於此，這次由蔡英文主動提出的修憲倡議，若要真的付諸實現，前提必須符合下列三項：

其一、必須國民黨支持。目前國民黨有立委38席，超過總數33%，如果國民黨立委拒絕出席，修憲案不會在立法院通過。

其二、必須小黨支持，否則不可能有966萬以上的選舉人支持修憲。

其三、必須國際支持，而大陸方面亦不反對。否則若因修憲而危及兩岸關係，導致大陸方面啟動《反分裂國家法》，恐怕就是自討苦吃了。

基於此，這次修憲若要成功，其目的必須單純，也就是強化分權制衡、避免集權專制、深化民主改革。而其主要內容應包括下列各端：

一、降低選舉投票年齡至18歲。二、將立委總額調整為200人，單一選區和不分區各100人；政黨得票門檻應降為3%，以利政黨政治的衡平發展。三、釐清責任政治，強化民主制衡，恢復立法院對行政院長的同意權。

四、明定公民投票具法定效力，行政院必須根據公投結果據以執行。否則行政院長應辭職負責。五、確立獨立機關的憲政地位，規範獨立機關人員應超越政黨派系、公正不倚，能獨立行使職權。

六、明定各級公職人員均應接受廉政監督，由監察與審計機關定期究責。七、強化文官保障，限縮政治任命官員之額度及範圍，避免朋黨政治和用人唯親。八、釐清中央、地方權力關係，落實地方自治，深化基層民主。

至於所謂的五權、三權之爭，則要視執政黨內部的權力布局而定，同時也要看國民黨是否配合了。

（作者為國立金門大學、中國文化大學教授）