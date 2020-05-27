外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時表示，繼制定所謂的「港版國安法」，北京的下一步可能就是「對台動武」。總統蔡英文則呼應表示，她已要求相關單位對於整個情勢發展加緊預判。

針對大陸制定「港版國安法」，蔡英文表示可能會停止適用一部分或全部的《港澳條例》以反制北京，結果被重批是「懲罰港人」；緊接著，蔡總統又表態將「與港人站在一起」，香港壹傳媒創辦人黎智英則直接嗆聲，先放寬移民標準再說，不要只會講空話。

大概是發現自己在涉港議題上根本毫無著力點，擔心美國老大哥不滿意，於是蔡英文與吳釗燮趕緊各自找舞台搶戲。

任內斷交5國仍獲蔡英文留任的吳釗燮，無緣無故放出大陸下一步可能武統台灣的風聲。看來，為了創造聲量，他還真是無所不用其極。吳釗燮說，面對武統，台灣將會強化外交、爭取美國與全球各國的支持，「以嚇阻中國」。這話由外交搞得一塌糊塗的吳釗燮的口中說出來，真是格外諷刺。

這令人想到，前一天，蔡英文才去視察了她任內成立的「防斬首」快反連。不過，快反連重型機車的油箱、擋泥板等處套上了綠色系的迷彩布，被譏笑根本就是虛應故事的假作戲。

正當國際高度關注「港版國安法」之際，武統說與反斬首基本上都是蔡政府不甘寂寞的表現。彷彿是生怕大家會沒有注意到台灣似的。一方面藉著武統和斬首，持續向台灣民眾販賣芒果乾，好恐嚇人民，獲取政治利益；另一方面，也不無藉機表態，意在提醒美國，在美中對抗中，蔡政府盡力添亂，也是很拚喔！事實上，只要看一下大陸兩會的相關報告，武統說早已踩了煞車。