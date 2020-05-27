又一天加零，大家拍拍手；又一天無本土病例，大家再拍拍手。現在中央疫情指揮中心的記者會幾乎沒料可講，只能趁機促銷水果或移師地方開農特產秀，簡直像在開趴，調子走歪了。回歸防疫就事論事，台灣天空看來很乾淨，疫情指揮中心也決定6月7日起解封，讓小老百姓重拾生計，幫助經濟重新啟動。不過，千萬不要輕忽，疫情仍然在世界各地延燒，病毒威脅依然存在，政府還有很多需要做的事，不要只顧著慶功。

台灣內部應該沒有活躍的病毒傳播，但不表示絕對安全，我們並不能確定是否存在無症狀感染潛伏危機，政府應該趁現在醫療資源寬裕之時，在全台各地抽樣選取若干社區進行普篩，以了解社區是否或曾經有未察覺的傳播。一旦確定台灣內部安全無虞，政府便有依據放膽全面解封，讓民眾可以回歸正常生活，但疫情指揮中心對擴大篩檢始終抱持抗拒態度，即使是小規模的抽樣也不肯，是台灣負擔不起幾千個篩檢費，還是擔心防疫佳績與陳時中的光環破功？

政策矛盾經濟難重振

之前疫情指揮中心一方面歡慶連續加零及無本土案例，一方面堅持拒絕更大規模的普篩，一方面卻又遲遲不肯全面解封，令人感覺政策相互矛盾，到底台灣本土安不安全，似乎疫情指揮中心也不太有把握，但又不敢查清楚。端午連假交通部想取消台鐵站票和高鐵自由座禁令，陳時中說不行；台鐵禁止移工依慣例在開齋節時聚集台鐵大廳，陳時中卻穿著花襯衫和木屐逛墾丁大街，在場很多沒戴口罩的群眾擠成一團，這些矛盾與不同標準都讓人困惑，感覺政府的決策矛盾且分歧，莫非只要「順時中」就是對的？

無論如何，疫情指揮中心打算6月7日起全面解封，對重振經濟民生將有重大效益。由於各項活動及人流座位禁令，以及民眾怕染疫而宅在家，台灣經濟陷入急凍，眾多商家受傷慘重，觀光、旅遊、餐飲業遭受巨大衝擊，相關週邊產業也不能倖免，不只無薪假創新高，失業率更飆破4%，長達4個月被減薪停職或失業，害得很多家庭都要撐不下去了。全面解封可以還給民眾一個正常的營生環境，恢復工作養家活口，讓經濟迅速重振生機。

全面解封可以讓民生經濟回歸正常，政府就不需要再漫天撒錢發振興抵用券，而應該把資源集中於救失業助弱勢，讓真正需要幫助的人得到實實在在的金錢。最新版人人有獎不必排富的振興券，雖說是以1000元刺激出3000元的消費，以振興經濟，其實是拿納稅人的錢，透過民眾的消費，讓商家獲利。

創意記者會所謂何來

但對弱勢失業者而言，可能連1000元現金都拿不出來，又如何取得3000元現金抵用券，這種政策根本是在欺負失業與過無薪假苦日子的人。解封後民間經濟活動恢復正常，大部分人能回到工作崗位賺薪水，這些錢拿去幫忙受疫情影響而失業的人還比較實在。

台灣目前雖然安全，但全球疫情仍在燒，而且秋冬可能再出現第二波，防疫工作還沒有結束。台灣不可能永遠阻斷對外航運，必然要在國際第一波疫情趨緩後，逐步開放外來商務乃至觀光客入境。問題是台灣因為確診案例少，因此群體缺乏抗體，若出現第二波疫情，對台灣仍然會非常危險，因此我們還是不能有絲毫鬆懈。

指揮中心每天加零的歡樂記者會，不但讓民眾過於自滿，也會降低警戒心，事實上在全面解封後，還需要靠民眾做好個人防護，才能繼續保持社區阻隔病毒的能力。因此，疫情指揮中心的記者會可以不必每天召開，而是有重要發展時才開，更不必花心力為記者會搞各種創意點子。

全面解封並不意味著放下防疫工作，而是要作好更多準備，包括積極研發疫苗、加強篩檢能量、添購防護設備與呼吸器等，以因應未來可能的新一波疫情。台灣確診人數少，這也意味著新冠肺炎的檢體少，因此研發疫苗必須要找國外合作，政府要更積極尋找國際合作機會，並在國外研發出疫苗時爭取也能取得。所有這一切的努力都不會白費，而是在無端變幻的疫情風雨中，為全民生命健康打造最穩固的防護網。