編者按：

胡宗南（1896－1962）將軍是中國近代史上赤忱效忠領袖、完成中興大業的重要人物。胡將軍以一文人之身，在國民革命風起雲湧之際，投筆從戎，進入黃埔軍校第一期，從此追隨先總統蔣公，歷經東征、北伐、抗戰、剿共、保台諸戰役，尤其是在對日抗戰期間，扼守西北，成功擊退了日軍的進犯，保護西南抗戰基地，培訓人才，奮鬥到日本投降，協助國家完成中興大業。並在接著與中共的爭戰中，盡心盡力，堅持到最後一刻，才由蔣公派機接到台灣，繼續為復興大業而奮鬥。

作者徐枕曾參與抗日戰爭與國共之戰，在《一代名將胡宗南》一書中描繪胡將軍一生清廉堅貞，公而忘私，國而忘家；其平凡平實及深刻的態度，對於後起的軍人發生了巨大無比的影響，而從其生平言論中，可看出他一顆光明燦爛的心，不僅是青年的導師，亦是軍人武德之典範。

正文開始：

自前一年中原戰役失利後，中共勢力蔓延，總裁蔣公迭有縮短戰線，集中兵力，萬不得已時留置一部兵力於陝南，與敵周旋，主力應向川西撤退之指示。當關中作戰時，上海棄守，武漢陷落；三十八年七月下旬，我擊破劉伯承部於安康之役時，陳毅共軍已越宜昌，進陷興山、秭歸，主力迫逐我南撤各軍，進窺廣州；對川鄂公路之共軍，我宋希濂節節抗拒，節節退守；陝甘之共軍則於九月一日向我鳳縣附近之第三十六、第三十八兩軍攻擊，我亦頗有損失。

孤軍奮戰 馳援重慶

三十八年九月四日我軍將共軍擊退，全線穩定，而第一師寶雞候令入川者，因受阻於廣州李宗仁代總統，久不得成行；至二十七日，西南長官公署派羅廣文、趙秀崑、皮宗敢到漢中開會，始商定：「三個師到成都附近，兩個師至青川，平武布防，設指揮所於碧口，並限十月十三日前到達成都」。

九月三十日，先生以三十軍、七十六軍殘部整補完畢，乃部署大巴山防務，而以六十九軍胡長青部控制於綿陽，另以一個軍出入關中平原游擊。忽奉國防部電令，秦嶺守軍，須待大雪封凍後，方能撤離。而是年天候較暖，並無冰雪，先生不得已於十月八日決定主力仍在鳳縣，東西第一線各軍各以一部部署於白水、江口、石江口、江西營之線；第二線則迅速即部署於廣元，青木川、平武、通縣、南巴之線，而以一部由鎮安出關中游擊。

十月十九日，先生巡視秦嶺部隊防務，回程過石門，見河上波浪有感，賦詩一首。

石門亦有浪，風雨不聞雷，層絕太華險，而生離別哀；

長安瘴癘滿，漢上旌旗開，侷促巴山下，幾番鼓角催。

是日，先生獲悉四川失意將領政客，劉文輝、鄧錫侯、王纘緒、向傅義、楊永俊、黃瑾懷、蜀不華、鄧漢祥等十三人，換譜拜把，已另有企圖，大為川局憂慮。

十一月三日先生飛台灣，晉謁總裁，奉諭速運一個師至西昌，並允撥黃金一萬五千兩。五日先生回漢中，七日在廟台子，九日赴西鄉縣茶鎮山上野廟中，分別召開作戰會報，規定各部隊爾後之南移行動與任務。

十一月六日入川之共軍陷秀山，十日陷酋陽。先生決定第一師袁書田部運西昌，集中漢中新津機場一千七百餘人；至十九日由新津運西昌者僅朱光祖團之一部，約七百人。由於飛機數量關係，餘皆不及西運。

是月十四日，蔣總裁應李代總統之邀，飛重慶，而李宗仁自己竟於是日由重慶飛南寧。蔣總裁電邀李代總統來渝共商大局，而李置之不理。十五日南路之共軍陷貴陽，攻重慶之共軍則由龔灘渡過烏江，進逼彭水，重慶形勢危急。十九日晨，先生接總統府俞濟時局長電話：「奉諭，第一軍車運重慶，第三軍開新津。」根據先生之日記，當時由於我軍在川北無兵、無糧、無衣，故先生原已令最有戰力之第一軍趕到新津鎮壓，以建立立足點，俾保障川北各部隊轉進之安全，而令第三軍於二十七日前車運到渝，不願「將此等精銳有用部隊（第一軍），毫無計劃分散割裂投置於無用毀滅之途」，「此著如錯，全局皆敗，決無挽回之機會」，再向蔣總裁力爭。但總裁另有考慮，又以嘯章電指示先生：「第三軍開新津，第一軍開重慶。」俞局長甚至奉命直接電話廣元轉達總裁指示。先生知共軍向重慶急進，此時中樞無主，獨賴總裁坐鎮重慶，而為掩護政府人員物資之撤離，總裁決不輕易離渝，而政府可信賴之嫡系部隊僅先生之部隊較有戰力。情勢至急，憂慮百端，是夜，即與羅列參謀長，沈策副參謀長等詳研至二十日晨二時半，決定揮淚從命。命第一軍遵自廣元改變方向，逐次車運重慶，並電該軍陳軍長鞠旅，有「勤王之師，義無反顧」之語。同時電請派卡車八百輛，加運第三軍至渝，協助第一軍之作戰。當時第一軍兩個師，運重慶之車輛，原定重慶、成都兩地方各撥一百輛，日夜川流趕運；實則僅到大小雜車六十輛。雖於二十二日由廣元出發，但半數車輛在途中損壞停駛，部分官兵不得不下車，而以徒步急行軍前進；而續請之八百輛車輛，竟無一輛至者。

人海戰術 潮湧蜂集

十一月二十日，李代總統由南寧飛香港，託病不理政務，蔣總裁於二十一日派居正、朱家驊攜親筆函赴香港促李代總統早日返渝。

二十三日桂林失守，至二十四日李代總統始覆函蔣總裁，表示暫不返渝。於四川戰況緊急之間，電邀在台北之蔣總裁赴重慶，而自己卻由重慶飛南寧，蓋其用心之卑鄙，已大白於世人也。

第一軍陸續抵渝後，集結於九龍坡、大坪、石橋舖、歇台子地區，機動使用。其時共軍已攻陷彭水。二十五日羅廣文之十五兵團自動放棄南川，敵遂進綦江之惠民場。

十一月二十六日，第一軍先頭一六七師第五○一團到達，即車運至綦江附近三十華里處時，當時得宋希濂二十兵團副司令官陳克非通知，共軍已陷綦江縣城，奉總裁電示，改布防於長江東岸海棠溪北溫泉之線，待五○○團到達後，亦奉命至南溫泉佔領陣地，阻擊共敵。

當五○一團前衛營至南溫泉鎮時，共軍已進犯，前衛營即依行軍隊形逕前肉搏攻擊，將敵驅於西南一隅。

二十七日黎明，海棠溪迄長江右岸之共軍，以人海戰術密集隊形猛向我五○一團進撲，前仆後繼，潮湧蜂集。（待續）