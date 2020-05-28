無色覺醒》 賴岳謙：國安體系唯有一制！世界民主國家皆是！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第640集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「國安體系唯有一制！世界民主國家皆是！」

近日正逢中國人大兩會的召開，有項預定議程在公布後隨即引發國際的關注，就是將於會期所表決的「港版國安法」。其實，在香港基本法第23條當中就明示，港府有義務去針對國家安全制定出更具體的法律規範。不過由於首任特首董建華力倡的國安法引發港人上街示威，相關法律的立法當然也因此延宕。

事實上，香港一直以來都為中國的領土。直到英國賣鴉片受挫，同滿清開展鴉片戰爭且獲勝後，香港才成了英國轄下的殖民地。弔詭的是，既然香港是為英國殖民地，那在二戰之後理當歸還到同樣為戰勝國中國之手。可是香港卻是到了1982年才在鄧小平與柴契爾夫人的折衝樽俎下，於1997年回到了中國的管轄。

經歷英國政府這麼久的治權，回到中國懷抱的香港社會無疑會出現一些不適應，在認同問題上尤為嚴重。除此之外，港府也未針對歷史文化加強宣傳與教育，甚至英美派駐香港領事館的情報人員還蓄意從中搧風點火。當然這也就讓港獨人士有機可趁，趁勢號召顛覆運動以反抗北京政府的治權。

要知道，既然香港為中國領土之一，國家安全本就不包含在一國兩制的範疇。如美國縱使為聯邦體制，各州有自己的州憲法，但在國家安全的問題上依然由聯邦政府統一訂定；英國同樣如此，即便有蘇格蘭首席部長、威爾斯首席部長等職位，在國安議題上，仍是尊崇英國的國家安全機構。

也就是說，世界各國的國家安全法案皆是由中央統一訂立。所以這幾日英美官方陸續對「港國安法」議案提出異議，確實令人摸不著頭緒。難道是忌憚自家情報人員將不得繼續在香港為所欲為？還是沒有管道再繼續勾連香港民運人士動搖中國治權？不管原因為何，歐美等國意圖干預他國的舉動都相當可議……更多分析請看影片解說！