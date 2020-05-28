交通部釋出10月1日恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班的消息，透露兩個正面的訊號：一是政府仍有誠意維持兩岸交流，也認識到交流的必要性。二是兩岸客運的恢復一定要經過協調，說明至少在「小兩會」層面的兩岸管道還在。

儘管520演講後，大陸對台仍然劍拔弩張，但未見地動山搖，紅綠仍然為彼此留下一道縫隙。誠然，在中美關係與台海基本情勢大架構下，很難期待紅綠之間達成任何共識。但對於所有希望兩岸和平、融合的人士而言，既然有縫隙，就要好好利用，像海綿一樣盡力撐起兩岸之間的「緩衝地帶」。

在這一點上，蔡政府無疑要做更多。外界已經透過520演講看到蔡本人的心意，如並沒有繼續稱呼「武漢肺炎」，也沒有強調香港、抗中等議題、參與WHO問題也未出現刺激性話語，還重申了對兩岸和平穩定的期待。不過，與其在口頭上表達善意，不如從善待台商、陸配和陸生開始。這是台灣「操之在己」的部分，也是政府保障民眾（包括在陸台灣人民和在台大陸人民）合法權益的應盡義務。

以陸生為例，鑒於疫情和兩岸關係，大陸已經叫停了台灣對大陸招收新生的作業，但仍有許多在讀、持有效學籍、或留在台灣未返陸的大陸學生，需要繼續在台學業，政府應該提供必要便利與平等待遇。據了解，本學期陸生的修學、考試以及學雜費繳納出現諸多不便，台灣學校的一些做法顯然不近人情，更惡劣的是，民進黨還炒作所謂「招名威事件」汙名化陸生。新任海基會董事長李大維，應該把全力照顧、協調留台或未返台陸生的現實困難，作為上任後的第一件事。

大陸在疫情期間對滯留台商、台生的關心，固然值得肯定和感謝，但大陸也沒必要對台灣的防疫成績酸言酸語。例如，近期大陸官媒對陳時中冷嘲熱諷、斤斤計較，實在沒有必要。沒錯，疫情發生後，陳時中確實有過令大陸不悅的言辭，台灣因疫情而產生的反中民粹相當嚴重，但作為最高防疫指揮官，陳時中夙夜不懈防範疫情失控，台灣民眾也看在眼裡。陳時中有許多可以批評的地方，但要就事論事，大陸一面倒批陳時中，是為了引導台灣民意？還是為了安撫大陸網民？還是純粹為反對而反對？大陸顯然沒有想清楚，全盤否定式的批評，不但達不到預期目標，反而提油救火徒增反感。

處理兩岸關係，無外乎三個字：情理法。在「情」的層面，蔡政府要改一改過去4年對大陸民眾的冷漠和冷淡，民進黨自詡「反共不反中」、「反政府不反人民」，那就以實際行動做出表率；大陸也應該設身處地思考，用庶民語言多談談為什麼台灣人也是中國人。在「理」的層面，大陸應該反思，蔡英文獲得817萬張選票授權進入第二任期，應如何心平氣和、以理服人地和台灣社會溝通，拿出具體政策，讓台灣人願意和大陸「心靈契合」。

至於「法」的層面，蔡總統雖未回答沒有完成的試卷，但明確重申依《憲法》和《兩岸條例》處理兩岸事務，大陸也沒有視為違反《反分裂法》而啟動武統，談不上默契，但至少是雙方對底線的相互認知。那麼，何不更進一步，適時啟動正式或非正式的溝通，台方向陸方承諾修憲不涉及兩岸定位，陸方也表達「不武」的承諾。

胡錦濤時代北京曾提出「不折騰」，原意是要求聚精會神做好經濟建設，「不折騰」這三個字，對當前的兩岸執政者也相當重要。大陸總理李克強在今年政府工作報告中，首次未提出GDP成長指標，說明疫後大陸經濟復甦將是艱難的過程，台灣問題的優先次序應該會下降，而不是上升。台灣第一季經濟保持正成長，得來不易，但今年面臨的壓力除了疫情，更多是來自政治戰略層面，包括兩岸攤牌、中美脫鉤衝擊等。台灣經濟同樣經不起折騰，蔡政府第二任期應該定位為「拚經濟」團隊，若再把「抗中保台」等意識形態當做施政重點，只會讓老百姓日子越過越苦。

兩岸社會都有盡快恢復經濟動能的壓力，最好、最有效的辦法，是讓民間活力釋放出來，因疫情和政治因素而停滯、倒退的兩岸民間交流和經貿合作能趕快恢復，才是更重要的工作。蔡總統520演說呼籲對岸領導人「承擔起相對的責任」，蔡總統自己要先做到。讓兩岸民粹降溫、兩岸民間回暖，是紅綠雙方共同的迫切責任。