時光機可能又要回到2015年2月，我到西安交通大學交換的日子。上一篇吃吃喝喝的文章後，好多認識我的朋友都會問我為什麼不寫北京，我只能說交換跟正式上學能一樣嗎？！交換你會有更多的時間做你想做的事情，而且最重要的是你不用擔心課業，當然我去交換都沒有翹課，我也是很認真的達到每一科的要求。

首先西安交通大學附近好像也沒有什麼特別可以玩的地方。有一個電腦城，有點像光華商場的概念，所以對於電子宅可能會是不錯的去處。另外還有一個公園，我真的覺得大陸的公園很厲害，裡面可以蓋得跟遊樂園一樣，雖然玩一次都很貴，但是在少子化的情況下，家長都還是很願意花錢的。我記得隨便一個遊樂設施都要十五至三十元人民幣，我跟朋友去交換了五個月也只玩過一次，重點還是驚心動魄，因為那些設備看起來都年久失修，雖然是迷你版的設施，但是給你的恐懼感可是非常大。

人生許多第一次

來西安交換可以說是我人生第一次外宿，我只能說自由的感覺真好。我們當時去交換的各地學生大約將近二十人，有買滑板的就有七八人，所以每天晚上都會在校園中滑滑板。學校大有一個好處，就是道路也非常大，但晚上沒有路燈，所以其實也不能滑太快，還是要注意安全。

除了滑板的體驗外，我也體驗了人生第一根雪茄，可能也是我人生的最後一根。當時大家在路上看到就集資買了一包玩玩，我們還跟宿舍大叔借了打火機，一群人在外面抽著雪茄，看起來就像是要打群架的樣子。

這邊可以給要去大陸交換的同學一個小技巧，在大陸很多學校有一種半學期的課程，也就是說正常兩學分，是每周兩堂課，可是你選這一種半學期的課，就變成你每周要上4堂課。為了玩樂的我，就把所有的課都選這一種，所以我二月去交換，其實我的課到四月分都上完了，等於後面有將近兩個月時間可以好好出去玩。因為當時去交換也很多是大四生，他們還可以回台灣去參加畢業典禮。

在西安周圍遊玩，主要的景點有鐘樓、鼓樓、大雁塔、小雁塔，還有最被眾人所知的兵馬俑，西安不愧於是歷史之都，所以其實處處都是景點。這邊私心建議大家，其實比起大家覺得厲害的點，其他未被開發的，玩起來更特別，像是比起華山，我會更推太白山，太白山的風景更加壯麗。

難以揣摩的方言

再來是比起兵馬俑，我會更推漢陽陵，兵馬俑是很壯觀沒有錯，但是其實它開放的區域很有限，外加距離很遙遠，可是漢陽陵完全不同，所有的遺跡都在你的腳下，而且本身存在的地方就非常郊區，我們當時轉了三班公車才到，歷經了三四小時外加穿越一個村落。當然這其中包含了個人喜好，但你來到西安不去兵馬俑也很怪異。

我們也有參加學校社團組織的兩日遊活動，到了漢中油菜花田，還有一些古城，這些古城跟之後去蘇州那些商業化的完全不一樣。

它們給你的感覺是滿滿的人情味與古老味，但是相對來說溝通起來也比較困難，他們可以聽得懂你說的普通話，但是他們的普通話或是方言是你完全沒有辦法揣摩的，最後也就只能靠你的身體語言，外加推理能力來溝通。

接下來是幾段比較長的旅途。

第一段是在四月，我們一行五人殺到四川九寨溝，路線經過精心規畫，首先搭火車到蘭州，之後包車一路殺到九寨溝，沿路經過花湖，與桑科大草原，也騎到了人生第一匹馬，還到了世界最長的轉經輪（拉卜楞寺）。

這一路旅程的經歷很多是這輩子不會再碰到的。我們入住的青年旅館，剛好有跟附近藏族部落合作，我們到了藏族人家裡吃晚飯，第一口氂牛肉，比橡膠還難咬。另外人生第一次喝60度以上的青稞酒，比金門高粱還可怕，最後帶著醉意，躺在大草原上看著星星，旁邊還有可怕的藏獒。

你們以為就這樣結束了嗎？更特別的是我與旅館認識的小哥在半夜四點跑去藏族人的澡堂泡澡，是天然的溫泉。我只能說我立刻可以體會動物園裡動物的心情，我們兩個立刻被圍住，一堆人用一堆我們聽不懂的話跟我們溝通，我們還是在裡面硬撐了一小時，最後還是逃跑出來了。

沿路上牛與我們同行，這些記憶比九寨溝給的震撼更大，但是九寨溝的震撼也不小，詳情你們看圖片就知道，真的就是跟課本上圖片一樣的風景。而且因為前些年的四川地震，現在已經封起來保護，我想這美景可能也只能成為回憶，畢竟這一種天然的景觀就算復育也還是會有差別。

接下來是去四川的旅遊，很多人可能都知道九寨溝在四川，為什麼我當時不順便去呢。原因在於我不想要翹課，再來是九寨溝其實離四川中心非常遠，這也是為什麼我們當時規畫是從甘肅的蘭州一路玩下去。

活躍厲害的熊貓

成都的街景，比西安繁華了很多。我們首站景點是都江堰，其實都江堰真的沒有什麼好逛的，可能真正厲害的在於它的工程跟技術。第二站前往熊貓基地，裡面的熊貓還滿活躍的，跟台灣的木柵動物園比起來厲害很多。第三站就去看樂山大佛，第四站就是寬窄巷子，也是我覺得一條很有特色的巷子，路上滿滿的四川味，但是也有很大的衝擊，幾乎每十步路就有一家在賣兔頭。

其實我後面還有去雲南玩了二十天，以及河南六天的旅遊，這一次交換也讓我把該玩的都玩個夠。之後我到蘇州還有北京，都很懶得出門，可能跟當時的同伴有關，畢竟來實習或是來讀書的，真的都是來打拚的，但身為交換生，心境就完全不一樣。

（馬里克／新北市）