在全球對抗新冠肺炎病毒肆虐之際，台灣希望參與今年在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）卻未果，讓執政黨拿台灣防疫成就和口罩外交來進行「大外宣」的戲碼頓時破功，蔡英文總統只好在連任就職演說中勉勵國人繼續秉持「自助助人、自助人助」的精神，放眼未來的機會。可惜當初蔡政府毫不避諱地將台灣捲入後疫情時代的美中角力，至此台灣民眾的健康訴求平白蒙上政治操作的陰影，而蔡政府的「大外宣」如今則不免更顯得是一廂情願了。

今年台灣被拒世衛大會之外，中共的態度絕對是主要因素。身為台灣人，尤其在疫情當下，當然會因此覺得不平和憤慨，畢竟這是攸關性命的事，本可以無關政治；這樣的發展結果，自然也不利於改善兩岸關係的僵局，甚至雪上加霜。

另方面，美中國際角力從兩年前貿易戰開打，一路延續到今年疫情爆發，雙方齟齬不斷並為求國內政權自保而互相「甩鍋」。搞到最後連世衛組織（WHO）及其秘書長譚德塞都被迫加入戰局，在是否親「中」和挺台入世衛等政治議題上也只能無奈表態，堪稱前所未聞。

國際政治現實無情，凡事講求各國自身利益，遑論台灣在國際上的角色本已相當受限，若要期待願與我對等互惠合作的邦誼，難矣。試想今年稍早美國國會通過《台北法案》，要求川普政府懲罰與台斷交者，但美國自己卻無意和中華民國恢復邦交，為什麼？而川普政府為抗「中」不惜抵制WHO，並高呼應納台入世衛，但最後關頭卻以時機未到為由不願為我正式提案，為什麼？。其他包括日本、加拿大等多國政要和國會議員雖紛紛聲援力挺台灣參與世衛，事後也不見任何具體行動，為什麼？我相信，在這一波政治激情過後，多數國人心中應該已經有了答案。

或許也正因為政治的現實，蔡總統才會在就職演說中不禁透出希望接受台灣幫助抗疫的國家也要回頭幫助台灣擴大國際參與。但若從西方世界流行的「社會資本」理論來看，蔡政府打著「互惠」的如意算盤注定是要落空的。簡言之，「社會資本」強調人際間的信任，但任何幫助他人的行為並非以互惠為前提。故受助者不必然要「知恩圖報」，重點是他們會進而去幫助其他需要的人，而這樣的行為對社會是具有感染力，不斷延續下去的結果就是有朝一日我們也會獲得（第三方）「貴人」伸出援手。同理，當蔡政府在面對美「中」角力，硬是要讓台灣選邊站，甘願成為大國政治賭局的籌碼，恐怕也只是自我阻絕了未來獲得更多他國幫助的可能性，可謂不智。

隨著今年台灣再度無緣世衛大會，蔡政府利用疫情操作「大外宣」也暫告一段落，但如今北京強推港版國安法，美中波瀾勢必又起。中華民國作為主權國家必須有自己的立場和道德高度來面對周遭困難和挑戰，且爭取參與世衛失敗殷鑑不遠，執政黨有責任避免讓台灣繼續捲入大國角力的漩渦中，否則真的只有鬼打牆了。

（作者為美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士）