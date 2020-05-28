中美關係隨著美國疫情蔓延而更嚴峻，雙方從互咬彼此為病毒源頭，到貿易、科技、治理各層面的角力，現在更延伸至質子的掌控。

日前台積電宣布將投資120億美金，在亞利桑那州設廠，被認為是因應川普政府限制華為新規定的不得不然作為。當川普進一步禁止晶圓廠使用美業者之設備製造晶片賣給華為，《經濟學人》推測台積電投資是想騰出專門服務非美客戶的產能，並改採非美商如東京電路的設備，以無涉美國的方式生產晶片。《經濟學人》認為川普此舉可能成就亞洲或其他區域的半導體產業鏈，反造成美該產業的萎縮。

而大陸人大通過香港版國安法，進一步壓制港獨的勢力及加強防範滲透，這代表習近平已下決心將香港內地化，港人治港的一國兩制形同腐土。大陸選擇此時對香港採取高壓手段，也是基於疫情肆虐，英美國力下滑，無法實質反制大陸。故美國務卿蓬佩奧只得宣布香港已非自主政治實體，美有可能撤銷香港的特殊貿易優惠，比照中國貨品課稅，預計影響雙邊達660億的貿易額。

顯而易見，中美戰局框架下，中美雙方都要求質子表態選邊：大陸必會嚴厲壓制反中旗手如香港、台灣的聲音，然美國的反制手段也使得台港陷入困境且受傷。台積電必須付出120億美金的避險費；香港則是以失去亞洲金融中心及自由貿易為代價。可悲的是，大哥角力只逞口舌，小弟卻已遍體鱗傷，小弟何辜？

中美戰局使得一國兩制形同笑話，也使得九二共識極可能成為一個單純的歷史事實。當大陸放棄九二共識時，不只是國民黨需要重新建構兩岸關係論述，民進黨也同樣遭受壓力。民進黨在美中台關係中之所以可翱翔天地，大剌剌反中親美，實乃奠於國民黨的和中路線，幫襯著在翹翹板另一端加砝碼，才能維持平衡。

然當沒有九二共識，沒有國民黨的擋門，民進黨政府將直接面對美中大哥拿小弟開刀的殺伐，真扛得住嗎？蔡英文這種在翹翹板上完全傾斜的站隊模式如何能在就職演說中大言不慚說這是台灣的機會，而不是危機呢？

民進黨政府輕視中美戰局對台灣的傷害，不知是號稱國際經貿專家的蔡英文無知，還是篤定已傷及筋骨的山姆老大哥定會全力神救援，甚或站在台灣國族主義的浪潮高點，必須要高舉反中大旗，以達民進黨永續執政。但無論如何，國民黨在中美戰局下，已無必要再扮演擋門角色，而應思考後九二共識的論述，以便在下次機遇之窗再度開啟時，可以把完全傾斜的翹翹板平衡一些，降低台灣在中美戰局中可能的傷害。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）