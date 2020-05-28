法務部長蔡清祥。（圖／報系資料照）

針對日前罷韓團體「Wecare」因為冒用法務部的logo，法務部長蔡清祥說，自己不敢說罷韓團體一定是盜用，冒用的嚴重性和動機也不明，法務部這邊「如果可以原諒，我們也原諒。」在中選會主委李進勇、警政署長陳家欽接連到高雄，引發民眾有「罷韓國家隊」的聯想之際，蔡清祥的這一番發言也令人好奇，倘若真的有一個「罷韓國家隊」，法務部是不是帶頭急先鋒？

先撇除蔡清祥個人的心態，他發表這番言論時是以法務部長的身分，這番話或許就涉及了怠忽職守之嫌。畢竟法務部是我國法務行政的主管機關，倘若民間團體這次盜用logo的情況屬實，不論當初的違法動機是什麼，依照《刑法》第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處1萬5千元以下罰金」，而且這條罪又屬非告訴乃論。蔡清祥身為法務部長發表有違職守的發言，監察院也該調查一下。

法務部除了部長蔡清祥的言論明顯偏袒罷韓團體，次長蔡碧仲也不惶多讓，罷韓團體發送市價超過130元的洗手液，並附上罷韓宣傳，蔡碧仲卻說「30元不是絕對的標準」，法務部過去針對超過30元的選舉贈品是怎樣宣示的，蔡碧仲忘了嗎？當然，他是綠營出了名的救火隊，先是被派到花蓮代理縣長，選舉期間發臉書呼籲鄉親「用選票黏住蕭美琴」，這樣不知行政中立為何物的官員，難怪羅智強嗆他，叫他「去向陳定南下跪吧！」

罷韓的影子在政府公部門中更是隨處可見，除了法務部外，先前中選會主委李進勇的「剁頭總司令」、副主委陳朝建針對不願意配合的公教人員恐嚇要「法辦」，都是很經典的作為。這些首長、副首長賣力演出，都是為了下一波的職位保衛戰吧？這兩天連教育部也軋上一腳，發文給各大專院校，要求對當天有投票權的教職員工，均以放假處理。

除了公部門，連半國營事業單位罷韓也不落人後，像是台鐵和高鐵更是卯足勁比拚誰更有績效，台鐵發文當天投票者一律以請假處理，工資照發；高鐵也祭出「大學生雙周快閃優惠」，被譏為「罷韓專車」。公私部門的這一切的作為排山倒海而來，難道這還不是「罷韓國家隊」？更別提個別立委、地方民代的動作連連了。

台灣對政府各級單位公務人員的要求，是能夠確實遵守行政中立，但在實務上卻常常不是這麼回事。尤其今年因為疫情的關係，在上下一片都在「順時中」的風氣之下，許多單位就更有理由跟著風走了。

（作者為口譯工作者）