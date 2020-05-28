中美戰略衝突的主戰場，近日快速從疫情責任歸屬攻防戰，轉移到全國人大啟動建立香港國安機制的立法之爭。全國人大以2878票同意，1票反對，表決通過授權人大常委會展開立法作業。這項決定，反映北京對處理動盪不安的香港問題，將改採正面迎擊的強勢手段。

在全國人大通過涉港國安立法決定前，川普即揚言將強烈反應，蓬佩奧更聲明「香港已失去高度自治」，不再續享美國給予的特殊待遇。北京反守為攻，美國反應激烈，但美方是否真敢取消香港特惠關稅待遇，因損人不利己，鬥則俱傷，情勢殊難逆料。

全國人大副委員長王晨在報告香港國安立法，提到外國與境外和香港反中亂港勢力，從事危害國安，挑戰「一國兩制」底線，必須依法加以制止、懲治時，近3000名人大代表響起的掌量，超過總理做政府工作報告時所獲得的聲量，可見這是當前中國最重要的民意。

據透露，國務院港澳辦主任夏寶龍近日在會晤港澳特區政協委員時，曾以「忍無可忍」、「絕不手軟」等形容詞，闡述北京擬港版國安法的考量，並說明立法用意就是國家堅定貫徹「一國兩制」政治體制，保護香港特區與人民，「馬照跑，舞繼續跳」。

夏寶龍對外國勢力公然威嚇或介入香港街頭的暴亂事件，還以「抗美援朝」的歷史經驗，強調外國勢力在香港不能越線，否則北京絕對不惜一切代價加以制止。制定國安法並非針對香港民主人士，但對於搞港獨、搞破壞的街頭黑暴分子絕不手軟。

這項立法主要為反制外國與境外勢力和香港反中亂港勢力，並制止涉及分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及三股勢力對香港事務的干預。儘管沒有明言，外國勢力泛指美國，境外勢力則暗指台灣，涉港國安法制的實施，勢必將對台港關係造成結構性衝擊。

兩岸關係的核心要素就是中美關係，中美在關係穩定時期，彼此都能有效管控分歧，台灣問題不致成為衝突點，但中美戰略衝突白熱化，「台灣牌」就成為華府制約北京的工具，無論對台軍售、台美交流、台灣參與國際活動，美方總是能輕易地運用台灣問題激怒北京。

從去年香港發生反送中風暴以來，美國從白宮到國會，更是趁勢運用香港情勢，作為牽制北京的鬥爭題材，華府反覆以制定香港法案、辦聽證會，或透過經費援助，公開力挺號召街頭暴亂的反對派領袖；台灣牌、香港牌相繼成為華府運用掣肘北京的最佳利器。

中美台與中港台關係，都是詭譎多變的三邊關係。台灣對香港更承載著複雜的歷史情感與政治因素。台灣既期待香港長期繁榮穩定，但朝野各界又不希望「一國兩制」垂範台灣。不過，香港情勢如果真的變成「一國一制」，也不是台灣社會所樂見，這種矛盾情結，在兩岸關係惡化時，更容易形成負面的循環效應。

蔡英文曾是《港澳條例》起草人，當初立法原為因應香港主權移交，視香港為有別於中國的第三地、改善兩岸關係的緩衝區，並維繫台港海空航運與經貿關係。陸委會駐港代表迄今遲遲無法赴港履職，陸委會似已修正停止條例適用的考慮，並將成立法人機構執行交流事務。面對台港情勢變遷，做好政策評估、風險管控，才能平安度過中美戰略衝突的暴風圈。